Precio del Dólar HOY 15 de febrero del 2025 en pesos mexicanos: Conoce el tipo de cambio

Ciudad de México.- ¿Estás pensando en hacer alguna transacción con la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EUA)? Pues te tenemos malas noticias, ya que no podrás hacerlas durante la jornada de este sábado 15 de febrero, puesto los fines de semana los operaciones no realizan operaciones bancarias; sin embargo esto no impide que te demos un aproximado para que estés preparado sobre cuánto podrás invertir.

Como ya muchos sabrán, el dólar y el peso mexicano se encuentra volátil desde el año 2024 debido a los cambios sociopolíticos que se han estado registrando. Por un lado México le dio la bienvenida a su presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que por el otro, Estados Unidos cambio de mandatario y recibió a Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca. Por su parte, el magnate ha hecho diversos cambios en la política de su nación, lo que ha traído algunas consecuencias a la bolsa a nivel nacional.

Precio del dólar HOY 15 de febrero

Si bien, el precio del dólar se ha mantenido variable, la realidad es que en esta semana se ha mantenido en una especie de meseta. Un ejemplo de ello se registró durante la jornada del día de ayer, cuando el precios del a divisa estadounidense se estaba manteniendo en los 20.37 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN); sin embargo, para la mañana de hoy tenemos una depreciación, alcanzando así los 20.29 centavos.

Según información brindada por el portal de El Dólar, la compra de la moneda oficial de Estados Unidos oscila en los 19.91 pesos mexicanos, mientras que la venta se mantiene en los 20.67 pesos. Cabe señalar que todos los costos brindados anteriormente son promedios, por lo que podrían variar conforme el día avance, en caso de ser así, no te preocupes, en TRIBUNA te estaremos hablando sobre el tema sin problemas.

Precio del dólar HOY en México sábado 15 de febrero

Afirme compra el dólar en 19.30 pesos y vende en 20.90 pesos

compra el dólar en 19.30 pesos y vende en 20.90 pesos Banco Azteca compra en 19.40 y vende en 20.54 pesos

compra en 19.40 y vende en 20.54 pesos Bank of America compra en 19.3424 y vende en 21.5983 pesos

compra en 19.3424 y vende en 21.5983 pesos Banorte adquiere en 19.15 y oferta en 20.70

adquiere en 19.15 y oferta en 20.70 BBVA Bancomer compra 19.52 y vende en 20.68 pesos

compra 19.52 y vende en 20.68 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 20.76 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 20.76 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.66 y vende en 20.79

compra en 19.66 y vende en 20.79 Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 20.33

cotiza la divisa extranjera en 20.33 Inbursa compra el dólar en 20.00 y vende en 21.00

