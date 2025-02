¿Aprobarán la jornada laboral de 40 horas? Conoce cuándo entraría en vigor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Reforma para reducir la jornada laboral máxima en México de 48 a 40 horas semanales sigue en discusión. Esta iniciativa, respaldada por activistas y trabajadores, busca que, por Ley, los mexicanos cuenten con dos días de descanso obligatorio, lo que representaría un beneficio significativo tanto en la salud, como en calidad de vida de los empleados al permitir un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Además, esta iniciativa sigue la tendencia internacional de reducir las horas de trabajo sin afectar la productividad. No obstante, a pesar del impacto positivo que podría generar esta modificación en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la reforma aún no ha sido aprobada por el Congreso y su futuro depende del consenso entre legisladores y sectores involucrados.

¿La jornada laboral de 40 horas será aprobada?

A la fecha de publicación de esta nota, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales no ha sido aprobada. La propuesta fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales en abril de 2023, pero aún no ha sido discutida en el pleno del Congreso. Se esperaba que el tema se retomara en el periodo ordinario de sesiones que inició el 1 de febrero de 2025, pero hasta ahora no se ha definido un cronograma para su debate ni una fecha específica para su análisis.

La discusión de esta reforma requiere la participación de distintos sectores, incluyendo sindicatos y empresarios, quienes deben evaluar el impacto de la reducción de la jornada en la productividad y la economía mexicana. Mientras tanto, los trabajadores y empleadores deben mantenerse atentos a los avances legislativos de la sesión activa.

De aprobarse, ¿cuándo entraría en vigor la nueva reforma laboral?

Aún no hay una fecha definida para la entrada en vigor de la jornada laboral de 40 horas. Su aprobación y aplicación dependerán del tiempo que tome el proceso legislativo y de los acuerdos alcanzados entre las partes involucradas. Si la reforma es aprobada en los próximos meses, aún quedaría pendiente la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la implementación de un periodo de adaptación para las empresas.

Aquí en TRIBUNA te compartiremos todos los avances sobre esta reforma laboral, la cual sigue siendo exigida por activistas y trabajadores mexicanos. ¿Qué opinas tú de ella?

