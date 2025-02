Claudia Sheinbaum asegura que los vuelos de EU son legales: "¿Por qué uno va a tener miedo?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anteriormente comenzó una polémica en la que se hablaba sobre los sobrevuelos de drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), los cuales según el entendimiento nacional serían ilegales. Este hecho habría sido filtrado por el afamado medio The New York Times (NYT); sin embargo, la mañana de este miércoles 19 de febrero, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum abordó el tema aclarando que no habría ‘juego sucio’.

Según lo dicho por la mandataria, el sobrevuelo de las aeronaves estadounidenses en realidad se trataría de un trabajo de colaboración realizado entre México y el país gobernado por Donald Trump. Básicamente se tratarían de acciones de vigilancia. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la filtración podría tratarse de una estrategia para debilitar su Gobierno: “No hay nada ilegal”.

Claudia Sheinbaum no teme a Donald Trump

Sheinbaum enfatizó que este trabajo sería más bien un especie de “cooperación” entre ambos países, la cual no sería nueva, sino que más bien sería algo que derivaría desde hace bastante tiempo: “En primer lugar, no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación, que tiene muchísimos años, no es de ahora”. Por otro lado, la mandataria aseguró que todo se realizaría bajo el permiso de México y se continuaría respetando la democracia del país.

Claudia Sheinbaum destacó que, quizás, el propósito de estos medios sería tratar de desacreditarla por tratarse de una mujer: “La pregunta es ¿por qué sale la nota en NYT?, ¿quién le da esa nota?, ¿qué quieren promover? Como diciendo: ‘Es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder ante el espionaje de Estados Unidos cuando en realidad es un protocolo de cooperación”, sentenció la líder del ejecutivo.

Sheinbaum aseguró que este tipo de situaciones no la debilitarán y aseguró que “no hay absolutamente nada que ocultar (…) no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo, aquí no hay divorcio”. Finalmente, la presidenta fue cuestionada sobre sí sentía miedo por las constantes amenazas de Trump; sin embargo aclaró que no, debido a que existe diálogo entre ambos y enfatizó en el hecho de que no aceptará ningún tipo de intervenciones extras del magnate.

“No, tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? El presidente Trump tiene su manera de expresarse. Hay en este momento diálogo y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnera la soberanía (…) Nosotros creemos que es bueno avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes porque la droga se vende en EEUU. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía”.

