INE autoriza solicitud para convertir en partido a Movimiento Viva México

Ciudad de México.- Es oficial, Movimiento Viva México, podría convertirse en partido político tras la autorización de su proceso de conformación por parte del Instituto Nacional Electoral. Es por ello que el líder de la organización, Eduardo Verástegui, celebró a través de su cuenta de X con algunas palabras, con las cuales agradeció a la dependencia y llamó a los mexicanos a seguir atentos de cualquier novedad.

“Este no solo será un nuevo partido, es el despertar de una fuerza Nacional. Una fuerza que protegerá con firmeza nuestra cultura. Nuestras raíces y el futuro de nuestra nación. Hoy, en este día emblemático, convocamos a todos los patriotas a unirse y ser parte de esta historia. ¡Es el momento de recuperar nuestra nación! ¡Es el momento de luchar por el México que soñamos! ¡Patria, familia, y libertad!”, escribió Verástegui.

De acuerdo con Información de El Universal, el pasado 21 de febrero el político fue objeto de señalamientos por un supuesto saludo nazi, el hecho ocurrió en la celebración de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland, inclusive en su cuenta de X estuvo mostrando su malestar sobre las criticas que recibió y agregó que estuvieron a punto que afirmar que 'invadió Polonia'.

Es el actual logo de Movimiento Viva México, partido que representa Eduardo Verástegui

En cuanto a Movimiento Viva México, el siguiente paso le corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quienes en marzo deberán informar qué organizaciones cumplieron con los requisitos, después de esto en un plazo de un año tendrán que convencer al 0.26 por ciento del padrón electoral federal para que los apoye, lo cual son 256 mil personas a nivel nacional, señaló Infobae.

De hecho, esta no es la primera vez que contiende Verástegui en la política, pues ya lo hizo en las elecciones federales del 2024; a pesar de todo, el actor no siguió en la contienda porque no logró acompletar las firmas necesarias para convertirse en su objetivo que era ser candidato independiente, la razón es que únicamente obtuvo un 14 por ciento de las firmas que son necesarias.

