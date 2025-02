Claudia Sheinbaum, contra Reforma que 'embarga' los salarios por deudas con créditos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este viernes 7 de febrero de 2025, la mandataria mexicana habló sobre la polémica Ley que 'embargaría' el salario de los trabajadores. Adelantó que vetará esta norma en caso de que pase al Senado de la República.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes 7 de febrero de 2025, la presidenta señaló que vetará la Reforma que autorizaría a bancos e instituciones financieras a descontar y cobrar directamente del salario de los trabajadores el pago de créditos de nómina. Si bien aún no hay fecha, la iniciativa estaría programada para ser discutida en el Senado próximamente.

Claudia Sheinbaum rechaza Reforma que 'embarga' el salario. Foto: Facebook

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que en el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no están de acuerdo con dicha Ley, ya que "el salario del trabajador es el salario del trabajador". En esta misma intervención, expresó su confianza en que el Senado no apruebe la iniciativa y advirtió que, en caso de ser avalada, utilizará su facultad como presidenta de México para vetarla.

Sheinbaum Pardo insistió en que las instituciones de crédito pueden hacer su trabajo de otras formas, pero no a través del descuento de nómina obligatorio: "Eso no. No estamos de acuerdo, ahí para cualquiera del Senado que quisiera aprobarla, tienen todo el derecho, pero no, la vetaríamos en caso de aprobarse".

¿En qué consiste la reforma de 'embargo' al salario de los trabajadores?

De acuerdo con las mismas autoridades, la reforma en discusión plantea que bancos e instituciones financieras puedan retener hasta el 40 por ciento del salario de los trabajadores, incluyendo prestaciones como aguinaldo y utilidades, para el pago de créditos de nómina. El objetivo declarado es reducir el incremento de cartera vencida y garantizar el pago de los compromisos adquiridos por los trabajadores.

Sin embargo, esta medida ha generado rechazo entre legisladores de oposición, quienes la han calificado como una "tienda de raya moderna", haciendo referencia a las prácticas del siglo XIX en las que los trabajadores eran obligados a pagar sus deudas directamente con su salario, muchas veces en condiciones de desventaja económica.

Las comisiones del Senado decidieron posponer la discusión de la reforma, lo que sugiere que el debate continuará en las próximas semanas.

