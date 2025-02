Precio del dólar HOY sábado 8 de febrero en pesos mexicanos: Divisa de EU aumenta en costos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 8 de febrero es inhábil, lo que significa que no habrá operaciones bancarias, es decir que si tienes planeado hacer cualquier tipo de compra con la moneda oficial de Estados Unidos de América (EUA) no podrás realizarla y tendrás que esperar hasta la llegada del lunes, 10, para hacer cualquier tipo de movimiento; sin embargo, esto no significa que no te contemos sobre los promedios aproximados que se presentarán en este fin de semana.

Como ya sabrás, la moneda de Estados Unidos se mantiene volátil debido a los cambios de política que el presidente Donald Trump está aplicando en su nación, los cuales podrían considerarse un tanto radicales si se toma en cuenta la caza que de migrantes que está haciendo, así como también las constantes amenazas de imposición de aranceles que realiza a naciones como México y su propio vecino, Canadá.

Precio del dólar HOY 8 de febrero

Tal y como te indicamos en TRIBUNA, durante la jornada del pasado viernes 7 de febrero, el dólar se mantuvo en 20.48 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN), mientras que para la mañana de este sábado la misma moneda rondaba en los 20.501 pesos mexicanos, es decir que tuvo un aumento de apenas dos centavos. Por otro lado, la compra se reportó en 20.11 y la venta presentó una cifra de 20.88.

Precio del dólar HOY sábado 8 de febrero: ¿Cuál es el tipo de cambio?

A continuación, te presentaremos cuál es la tabla de precios de la moneda del dólar en pesos mexicanos publicados el día de hoy, sábado 8 de febrero, con bancos y entidades del Gobierno del país, de esta manera podrás planificar tus transacciones y así las podrás tener listas y para el próximo lunes, 10 del mismo mes, que será el día en el que podrás realizar todas las transacciones que requieras, dado a que se tratará de un día hábil.

Afirme compra el dólar en 19.50 pesos y vende en 21.10 pesos

compra el dólar en 19.50 pesos y vende en 21.10 pesos Banco Azteca compra en 19.50 y vende en 20.79 pesos

compra en 19.50 y vende en 20.79 pesos Bank of America compra en 19.4175 y vende en 21.692 pesos

compra en 19.4175 y vende en 21.692 pesos Banorte adquiere en 19.30 y oferta en 20.80

adquiere en 19.30 y oferta en 20.80 BBVA Bancomer compra 19.48 y vende en 21.02 pesos

compra 19.48 y vende en 21.02 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 20.76 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 20.76 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.91 y vende en 20.07

compra en 19.91 y vende en 20.07 Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 20.77

cotiza la divisa extranjera en 20.77 Inbursa compra el dólar en 20.06 y vende en 21.10

