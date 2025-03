Campañas para elección judicial comienzan; TODO lo que tienes que saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En lo que es un proceso inédito para el país, este 30 de marzo comienza la campaña electoral para escoger las nuevas caras del Poder Judicial. Más de tres mil 400 candidatos competirán por un cargo de jueces de distrito, magistrados de circuito o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Serán 60 días, marcados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los que los aspirantes darán a conocer sus propuestas, esto para que el próximo 1 de junio los mexicanos puedan salir a votar para definir los 881 cargos federales en juego.

Campañas austeras

Sin embargo, a diferencia de una campaña política tradicional, los aspirantes no podrán promocionarse en anuncios o espectaculares. El INE ha puesto reglas estrictas: los candidatos no pueden contratar espacios en medios ni publicidad pagada. Por el contrario, su promoción debe ser mediante recorridos, eventos presenciales y redes sociales de manera orgánica, es decir, no se debe de pautar.

Los candidatos pueden usar camisas o prendas con su nombre, pero no pueden uniformar a su equipo; también está prohibida la rotulación de vehículos y bardas.

Además, el instituto electoral también fijó topes de gasto para las campañas: 1.47 millones de pesos para ministras aspirantes al nuevo Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral; 881 mil 304 pesos para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), 413 mil 111 pesos para magistrados y 220 mil 326 pesos para jueces.

Para ayudar a dar a conocer a los aspirantes, el INE lanzó la plataforma ‘Conóceles’, donde los ciudadanos pueden revisar los perfiles completos de los candidatos, su trayectoria y propuestas; cabe señalar que cada aspirante subió a la plataforma su información.

Por otra parte, el INE aplicó restricciones a los partidos políticos ya que no pueden participar en la elección judicial. No pueden: Promover, apoyar o criticar públicamente a una candidatura; entregar dinero, regalos o cualquier otro tipo de beneficio en favor de alguna candidatura; contratar publicidad en medios, redes sociales o espacios físicos para promocionar aspirantes y pagar a empresas o personas para realizar y difundir encuestas que influyan en la ciudadanía.

¿Qué se votará?

El propósito de la Reforma al Poder Judicial es hacer una renovación completa de este poder. Por esto se votará para elegir nueve ministros de la Suprema Corte, dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tepjf, 15 magistraturas de las salas regionales del Tepjf, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos para magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito. Con ello son un total de 881 cargos judiciales. En otro aspecto, para esta elección se implementará una urna única, para ahorrar tiempos y facilitar el proceso al ciudadano.

A cada persona le serán entregadas seis boletas, cada una diferenciada por un color. Morada, para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; azul, para magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; turquesa, para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; naranja, para magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; rosa, para magistraturas de circuito; amarilla, para juzgados de distrito.

Se tendrán 84 mil casillas y se espera que participen 1.5 millones de funcionarios. Según las estimaciones del INE, los resultados se darán a conocer en 10 días, mientras que se espera que cada ciudadano tarde votando nueve minutos. La jornada de elección se realizará el domingo 1 de junio de 2025, de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde.

Fuente: Tribuna, INE