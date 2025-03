Entérate: Conoce cuáles son las prohibiciones de campañas de elección judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hoy podrán hacer actos de campaña quienes participen en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, sin embargo, existen una serie de prohibiciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que la propaganda electoral cesará de forma oficial el próximo 28 de mayo, momento en que todos deben dejar de hacer propaganda.

A su vez, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), la Jornada Electoral será el próximo 1 de junio y el pueblo votará por nueve cargos de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF; 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito.

Comunicado oficial sobre inicio de campañas

¿Qué no se debe hacer en campaña?

No se debe contratar espacios publicitarios en radio, televisión, prensa, tanto pautados en redes sociales o en general cualquier medio de comunicación, tampoco se debe difundir información falsa sobre los demás participantes, además bajo ningún motivo hacer propaganda que afecte a niños y adolescentes. No obstante, no se permite manipular y usar símbolos patrios y religiosos durante la campaña. A continuación es necesario mencionar que no podrán recibir financiamiento de ninguna entidad pública o privada.

Es importante mencionar que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá habilitado un sitio, donde la ciudadanía podrá conocer la trayectoria y propuestas de las personas candidatas que hayan cargado la información en la plataforma Conóceles. De igual forma se menciona que en caso de que algún mexicano en el mexicano quiere votar y tenga algún problema con su credencial para votar, se pueden comunicar a través de INETEL, llamando al 1 (866) 986 8306, desde Estados Unidos, o al +52 (55) 5481 9897 desde otros países.

"Si tramitaste tu Credencial para Votar tienes hasta el 31 de marzo para recogerla. ¡Ve por ella y participa en el Proceso Electoral del Poder Judicial el próximo 1 de junio! En caso de no estar incluido en la Lista Nominal, presenta una solicitud de rectificación, antes del 3 de abril", publicó a través de su sitio oficial el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, como una forma de evitar haya personas que se queden sin credencial renovada.

Fuente: Tribuna