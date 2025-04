Sheinbaum respalda descalificaciones si hay pruebas contra candidatos al Poder Judicial

Ciudad de México.- Las elecciones históricas del Poder Judicial en México se aproximan, marcando un parteaguas en la vida democrática del país. Sin embargo, el proceso podría enfrentar ajustes significativos, pues la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su respaldo a posibles descalificaciones de aspirantes que no cumplan con los requisitos constitucionales.

Durante su conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo', celebrada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional este miércoles 23 de abril de 2025 la mandataria mexicana afirmó que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determine si los perfiles de algunos aspirantes deben retirarse de la contienda judicial: "Depende de la sala superior del TEPJF".

Formalmente ya están las candidatas y candidatos que están participando, ya fueron seleccionados, avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura puede ser presentada", apuntó la exjefa de Gobierno.

Agregó que el Tribunal Electoral tiene la facultad de aplicar medidas precautorias, incluso si los nombres ya aparecen en la boleta electoral, siempre y cuando se presenten las pruebas necesarias: "Desde mi particular punto de vista y veremos qué decide el TEPJF, podría, aunque ya esté en la boleta, poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse todas las pruebas de que es".

Cabe apuntar que las declaraciones de Sheinbaum se dan después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, revelara que entre los perfiles entregados por los Poderes Legislativo y Judicial hay personas que han defendido a individuos ligados al narcotráfico: "Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder".

No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían (retirarse)", apuntó el morenista.