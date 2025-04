Tras abucheo en congreso, Noroña tomará distancia del PT y seguirá trabajando por la unidad

Ciudad de México.- Luego de ser abucheado en Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo (PT), el Presidente del Senado de la República dijo que tomará distancia de la organización política al retirarse del evento donde asegura no es bienvenida su presencia, aunque continuará promoviendo la unidad por convicción.

El morenista lamentó el hecho y consideró injusto esta acción que no merecía a través de un mensaje en sus redes sociales, dejó claro en el congreso que el enemigo del movimiento es el sectarismo y Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista están en una sola lucha y están equivocados quienes piensen lo contrario dijo ante los asistentes a este evento.

Agradeció la invitación de Alberto Anaya quien se reeligió en la mesa directiva del partido por otros seis años más quien está al frente del PT desde 1990, pero el reclamo por parte de los militantes presentes fue por no afiliarse al partido que lo llevo a ser legislador y lo calificaron de “malagradecido”, entre algunos que le gritaron “¡Fuera!, ¡Fuera! y otros le aplaudieron a lo que respondió: “yo no voy a dejar de llamar al servir al pueblo de México con pasión, honestidad y compromiso”.

“Mi reconocimiento al Partido del Trabajo, larga vida al partido del Trabajo, toda la unidad con el Partido del Trabajo, pero no voy a convalidar ninguna política de sectarismo así que si mi presencia aquí no es bienvenida en este momento me retiro del Congreso”.