"Una reforma que democratiza la justicia y abre las puertas": Eduardo Sánchez Moreno

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Cierto de que la democracia es la herramienta que debe transformar al Poder Judicial y consciente de que un cambio tan profundo como lo es esta reforma no puede estar exento de polémicas, es que Eduardo Sánchez Moreno decide participar para buscar ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.

El actual magistrado del Primer Tribunal Regional del Tercer Circuito en Caborca se encuentra trabajando en una ardua campaña de redes sociales para dar a conocer su visión de un mejor sistema de justicia. En entrevista con TRIBUNA, habla de los cambios que se necesitan, de la democratización del Poder Judicial y de cómo la forma de impartir justicia ha cambiado al igual que la sociedad.

PREGUNTA (P): Primero quisiera preguntarle, ¿quién es Eduardo Sánchez y por qué se interesa en participar en este proceso sobre la Reforma al Poder Judicial?

Eduardo Sánchez Moreno (ESM): "Mi nombre es Eduardo Sánchez Moreno, tengo 51 años de edad, felizmente casado, empleado público, impartiendo justicia desde hace 25 años. Con una trayectoria desde abajo, desde el meritorio, pasando prácticamente por todos los puestos del Poder Judicial".

"He sido asistente. Después de asistente, fui actuario en la ciudad de Cananea. Posteriormente, fui secretario de acuerdos en Guaymas, secretario proyectista en los tribunales regionales, tanto en Ciudad Obregón como en Hermosillo, y posteriormente proyectista en el Supremo Tribunal de Justicia".

Todos esos puestos fueron antes de acceder a la titularidad de un juzgado. Después he sido juez prácticamente de manera ininterrumpida desde 2005, en prácticamente todas las regiones del estado. En el valle del Yaqui, en el Valle del Mayo, también en la sierra, en Cumpas, en la planicie de Magdalena, del municipio de Altar a otra sierra, en la frontera y en el desierto. Y a partir de 2023 soy magistrado regional en el tercer circuito y presidente del tribunal regional de la ciudad de Caborca".

(P): ¿Qué lo motiva a buscar ahora este nuevo puesto? ¿Qué hace un magistrado? A palabras llanas, como para que la ciudadanía lo pueda entender.

(ESM): "Lo que nos motiva, yo creo que es toda persona que está, toda persona que tiene una actividad; yo creo que le gusta que sus ideas florezcan, que sus ideas impacten lo mayor posible. Entonces, en la medida en que obtienes un puesto de mayor envergadura, de mayor nivel, pues tienes más posibilidad de que esas ideas permeen. Esa es una motivación primaria para acceder a un puesto de mayor jerarquía y buscar implementar tu forma de impartir justicia, en este caso, tu forma de impartir justicia, tus principios, implementarlo de una manera más general que en un espacio de decisión más acotado".

"También la reforma, la reforma en materia de impartición de justicia, pues nos abre una posibilidad a todos. Una posibilidad que estaba muy cerrada con el sistema vigente hasta antes de esta reforma. ¿Por qué? Porque el sistema anterior, como se elegía a un magistrado del Supremo Tribunal, era propuesta del gobernador o gobernadora en turno y aprobado por el Congreso del Estado".

Entonces, eso hacía que las personas que tuvieran acceso a la clase política únicamente fueran los que pudieran acceder a estos puestos. Entonces, se democratiza eso, cualquiera que se sienta preparado puede participar y pues eso nos abre la puerta a muchas más personas".

"En relación a la otra pregunta que me hacía, en el sentido de qué es lo que hace un magistrado. Bueno, lo que hacemos básicamente los magistrados es revisar el trabajo que hacen los jueces. Un ciudadano acude con un juez, con una jueza, para que le resuelva su problema y, después de llevarse a cabo un procedimiento, el juez toma una decisión, que a esa decisión le llamamos sentencia".

"Cualquiera de las partes, o ambas partes, puedan no estar conformes con la decisión que toma ese juez. Y ahí es donde entra la función de la magistrada y del magistrado. Es decir, revisar el trabajo del juez. ¿Por qué? Porque la parte o las partes que no están conformes con la decisión que tomó el juez pueden acudir a un tribunal mediante un recurso, mediante un escrito que se llama apelación, y ahí expresan ellos cuál es su sentir, cuáles son las razones por las que ellos consideran que la sentencia del juez, que la decisión del juez no fue la correcta, y el magistrado o el magistrado va a revisar el trabajo que haya hecho, que haya realizado el juez, va a revisar la decisión que haya tomado el juez".

(P): Una de las principales razones por las que se critica mucho esta Reforma al Poder Judicial es la preocupación de quiénes van a llegar. Se habla mucho de elegir perfiles que realmente tengan una carrera judicial, y yo veo que usted tiene una carrera judicial, entonces quiero preguntarle, ¿era necesaria una reforma al poder judicial? Si su respuesta es que sí era necesaria, ¿por qué era necesaria y si considera que se dio como debía de darse?

(ESM): "Creo que la democracia siempre es necesaria. Yo creo que ante figuras o métodos que no son democráticos, siempre es preferible la democracia. Entonces, si me dice: '¿Era necesaria la reforma?' Sí, por supuesto que podríamos seguir viviendo con el sistema anterior, pero esta reforma, yo creo que es mejor este sistema que el anterior. ¿Por qué? Precisamente porque democratiza el acceso a los puestos en el Poder Judicial".

"Entonces, yo creo que sí era necesario porque, además, como le decía, amplía las posibilidades de las personas, amplía el número de personas que pueden acceder a estos puestos. Me decía, si se dio como debió de darse, bueno, yo creo que es un cambio profundo a la impartición de justicia y un cambio profundo, pues, no puede estar exento de polémicas. Estamos en un país democrático, es imposible que todos pensemos igual y qué bueno que pensamos diferente".

"Entonces, tiene que haber controversia en decisiones tan radicales; yo creo que tiene que haber controversia, pero yo creo que el proceso es bueno porque también me comentaba usted si llegan los perfiles adecuados, perfiles con carrera judicial, me decía usted. En la implementación de esta reforma, en el procedimiento para llegar a una boleta, hay que explicarle a la gente que también en el proceso hay un comité evaluador, o sea, no es cierto que cualquier persona va a llegar a la boleta".

"Una de las críticas que se hacía en la reforma es que, pues, sabes que va a llegar cualquier persona sin preparación. Antes de llegar a la boleta, todas las personas que se inscriben pasan por un comité, o pasan por un comité en cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ese comité es el encargado de revisar los perfiles de las personas participantes y determinar cuáles son las personas idóneas, quienes reúnen no sólo los requisitos legales y constitucionales, sino también los requisitos de idoneidad, o sea, si vamos a ver la trayectoria de estas personas para ver si son idóneos para desempeñar ese puesto".

"Yo creo que el tener carrera judicial, es un valor positivo, que se conozca todo el procedimiento, todo lo que es la función del Poder Judicial, pero no es requisito indispensable, porque yo creo que el Poder Judicial debe estar abierto también a otros perfiles que no necesariamente sean del Poder Judicial, puede ser un buen catedrático, un buen abogado litigante, una buena abogada litigante, entonces pueden venir de otros campos del derecho también otras personas para que amplíen la visión, pero siempre que su perfil ya sea idóneo para el puesto, es decir, si tiene experiencia, si tiene trayectoria, si tiene conocimiento, más allá de que sea o no funcionario judicial, aunque desde mi punto de vista creo que ser funcionario judicial pues te da un valor que es un valor positivo".

(P): ¿Qué falla hoy en día en el tema de justicia? ¿Por qué los ciudadanos tienen esa percepción de que no hay justicia en el país? ¿En qué se ha fallado desde un modo de autocrítica desde el Poder Judicial?

(ESM): "Yo creo que la sociedad es mucho más compleja; la impartición de justicia es una tarea mucho más compleja. Por poner un ejemplo, los índices de divorcio son mucho más altos; no nada más los índices de divorcio, sino las familias. Hay que recordar que ya no es la familia, sino son las familias; las relaciones personales son muchísimo más complejas. Entonces, en ese sentido, la demanda del servicio de impartición de justicia es mucho mayor. Hay que entender que la sociedad es mucho más compleja y el sistema de impartición de justicia también es mucho más complejo, en ese sentido que puede haber, que puede ser una falla, tal vez una falla sea un poco un problema de comunicación, creo que debemos de aprender a comunicar mejor, yo creo que la reforma está sirviendo para comunicar mejor, porque la ciudadanía se está enterando que lo que hacemos un juez, muchas veces los jueces, las magistradas, los magistrados, estábamos como en un rincón por allí, y yo creo que esto nos saca la luz, vamos a empezar a comunicar mejor, la misma reforma como le digo comunica mejor nuestra función, y yo creo que eso también va poco a poco modificando esa percepción que pueda haber en parte de la sociedad mexicana respecto de la impartición de justicia".

(P): Sabemos que la participación ciudadana en cuestión de votaciones en Sonora es muy baja. ¿Cuál sería el llamado que hace usted a los ciudadanos a tener ese valor cívico?

(ESM): "El llamado, pues, es a que participen; yo creo que todos debemos de participar siempre que hay una oportunidad. El momento de mayor trascendencia que tenemos los ciudadanos de incidir en la vida pública es cuando emitimos el voto. Entonces, ¿de qué nos sirve que nos estemos quejando, que es bueno esto, que es malo, si cuando tenemos la oportunidad de incidir no lo hacemos?".

"Creo que el momento en que el ciudadano tiene la posibilidad de influir en la decisión es cuando nos emite el voto, entonces en ese sentido, pues es de invitar a todos los ciudadanos a que acudan a las urnas y emitan el voto por quien consideren que es la mejor opción dentro de los diversos candidatos".

"Otra recomendación es que tienen que enterarse, hay un sistema que se llama Conóceles donde están los perfiles de cada uno de los candidatos, pero pues también es una información acotada, es una información limitada. Yo creo que el ciudadano tiene que estar atento, esté en los medios de comunicación, en las redes sociales, tiene que estar atento para que vea a las diversas candidatas y candidatos, y en ese sentido tomar una decisión".

"Afortunadamente estamos en un momento del desarrollo de la humanidad donde tenemos Internet; ya no es como, bueno, vamos a ver qué dice la televisión, vamos a ver qué nos llega, o sea, la persona, nos pueden googlear, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en otras redes sociales".

Fuente: Tribuna