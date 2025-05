Irma Gómez apuesta por una justicia de puertas abiertas, busca ser jueza de Distrito Mixto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sabiendo que la justicia necesita humanizarse para un mejor funcionamiento del Poder Judicial, es como Irma Gómez Chávez se animó a participar para ser jueza de Distrito Mixto de Sonora. En entrevista con TRIBUNA, Gómez Chávez habla del recorrido que ha hecho en campaña y de las mejoras que haría para poder hacer que la justicia sea vista como algo accesible para el ciudadano de a pie.

Pregunta (P): Quisiera que platicara un poco de ¿quién es Irma Gómez Chávez, qué ha hecho dentro del Poder Judicial?

Irma Gómez Chávez (IGC): "Irma Socorro Gómez Chávez es mujer, es madre de familia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, tiene una maestría y ha concluido las asignaturas del doctorado, así como algunos diplomados y especialidades".

"Inicié mi amor por la carrera jurisdiccional a muy temprana edad. Tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación siendo estudiante mediante una beca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, como trabajo de campo, durante esos meses visité algunos órganos jurisdiccionales, juzgados de distrito, tribunales colegiados y empecé esa pasión por la labor jurisdiccional". ?

Regresé a la ciudad de Hermosillo, concluí mi carrera, pero antes de eso toqué las puertas para ser prestadora de servicio social en un tribunal, en el tercer tribunal unitario, y trabajé para el Estado durante tres años. Pero nunca quité el dedo del renglón de la carrera judicial; es así como volví a tocar las puertas, a entregar currículum en todos los órganos y empecé con el primer cargo, que es oficial judicial, y posteriormente, después de hacer exámenes y concursos de oposición, pues fui avanzando en la carrera judicial. Fui actuaría, secretaria de tribunal en algunos órganos y actualmente, pues, cumplí más de 10 años en el Poder Judicial".

P: ¿Qué la motiva a participar en este proceso en el contexto de una reforma judicial que ha dado mucho de qué hablar en el país? ¿Qué opina de la reforma, la considera necesaria?

IGC: "Mira, considero que todo lo que hacemos y sobre todo en el ámbito judicial es perfectible; nuestra labor siempre es perfectible. Siempre hay cosas que mejorar; como parte de un sistema, somos partícipes de las cuestiones que se suscitan".

"Pero también nos percatamos de aquellas fallas o de vicios arraigados que en toda situación o institución se dan. Efectivamente, hay personas muy valiosas, hay titulares de quienes se aprende incluso como maestros de vida y, desafortunadamente, como en todos lados, también hay seres humanos que, pues, precisamente eso, que necesitan cambiar varias formas y, sobre todo, en su actuar, porque muchas veces se ha perdido la esencia de verdad, la esencia verdadera del servidor público; esta palabra precisa de servir".

"Cuando esto sucede, cuando llega la reforma, cuando se implementa, nos tocó ser pioneros y analizar, concientizar y hacer, pues, un análisis interno. Por ser congruente con mi actuar en todos los roles que representa mi vida, decidí postularme. Finalmente, el último cargo que ejercí es el de secretario del tribunal y es el que le antecede a ser juez, pero he conducido mi vida profesional preparándome para brindar al justiciable el mejor servicio con excelencia profesional, pero también con valores arraigados".

“En este proceso compaginaron varias etapas. La primera fue una selección mediante documentos y que nos acreditaran como personas idóneas para el cargo y ahí ocurrió un primer filtro bastante amplio. Posteriormente, fue una etapa de evaluación y, una vez que te acreditabas esa evaluación, la última fue la insaculación o famosa llamada tómbola; de tal suerte que, al ser varias etapas las que compaginaron para que las cosas sucedieran, así es como veo la vida misma: tiene que suceder varias cosas para que uno se nos coloque en donde más se necesita".

P: ¿Cómo vio el proceso de selección? Porque se habla del tema de la tómbola y de la polémica que hubo. Quiero preguntarle a usted qué es la protagonista de esta primera votación, que ya es histórica; ni siquiera ha ocurrido, pero ya es histórica.

IGC: "En lo personal, considero que cada una de las etapas se llevó de manera cuidadosa. Una persona que decidía postularse tenía la oportunidad de hacerlo por un poder o por los tres: el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cada uno de los comités se conformó por personas especializadas y tenía sus propias reglas, es decir, para un poder teníamos que reunir cierta documentación. Y quizás variaba un poco con otro distinto. En lo personal, me postulé para los poderes ejecutivo y legislativo. En ambos salí acreditada como persona idónea y también pasé las evaluaciones que fueron distintas; una fue escrita y la otra fue una entrevista en vivo que quedó grabada para fines públicos, pero en la tercera etapa, que fue la tómbola, salí postulada por el Poder Legislativo. Es así como viví el proceso y considero que fue de manera transparente".

P: ¿Qué hace una jueza de distrito mixto, cómo es que interviene día a día en la vida del ciudadano?

IGC: "Me he dado a la tarea de hacer un trabajo de campo bastante amplio. He tenido la oportunidad de recorrer muchos municipios; Sonora se dividió en dos partes y a mí me tocaron 50 de los 72 (municipios), entonces ha sido una tarea satisfactoria y ardua".

"Cuando llego con las comunidades, cuando nos vemos la cara y nos preguntan por qué estamos ahí y qué es lo que buscamos, me he encontrado de primera mano con la gente de a pie que me dice 'bueno, pero ¿qué es lo que hace un juzgador?' y a mí me encanta explicarles porque sus caritas de sorpresa son bastante, bastante conocidas". ?

"Mira, un juez de distrito, una jueza de distrito mixto resuelve cuestiones de diferentes materias, de la materia administrativa civil, laboral, mercantil, entonces yo le explico a la gente que los asuntos que vemos, así como el juicio de amparo, también se los explico, resuelven cuestiones atinentes al día a día del ser humano, todas las cuestiones que nos suceden en nuestra familia y que ya formaron parte de un proceso que una autoridad ya analizó".

"Nosotros como jueces federales somos esa segunda oportunidad porque revisamos el actuar de una autoridad previa y también, digo, es una contienda que sucede entre una persona o un grupo colectivo de personas, pero que se ven afectados en cualquier derecho humano por parte de una autoridad; esa es la protección principal del juicio de amparo: velar por los derechos humanos que han sido transgredidos por una autoridad".

"Por ejemplo, en cuestiones administrativas y de salud, que es un derecho humano, cuando se ven afectados en su salud, que tienen un diagnóstico médico y no han sido operados, están en una interminable lista de espera, que no les suministran medicamentos, que no les dan atención médica mediante este medio de control que es el juicio de amparo, el juzgado federal tiene la obligación de solicitar a esa autoridad que está incumpliendo con su labor para que en 24 horas o 48 le rindan un informe y expliquen qué es lo que ha sucedido, por qué está incurriendo en esa omisión. Se llaman cuestiones de tramitación urgente porque la salud no puede esperar".

"Hay muchos casos también, por ejemplo, en materia laboral, las contiendas entre patrones y trabajadores que se ventilan ante las juntas de conciliación. Y esas omisiones en que incurre esa junta, mediante un juicio de amparo, se subsanan y le decimos a la autoridad que cumpla con su labor, y así en cada una de las materias son cuestiones".

"La mayoría de las personas, en algún momento de nuestra vida, necesitamos de la presencia de un juzgador o conocemos a alguien que lo necesita, porque así es, así es la vida; el ser humano está involucrado en muchos roles y, pues suceden, suceden las cosas, los conflictos. En toda contienda hay dos partes. Y esa segunda parte que no se ve favorecida tiene esta segunda oportunidad de acudir a esta instancia de amparo y solicitar que se protejan ampliamente sus derechos humanos. Para eso está el juez de distrito".

P: ¿Qué mejoraría Irma del Poder Judicial de este proceso que hace un juez de distrito mixto? ¿Qué mejoraría? Y a una forma de autocrítica, usted que conoce muy bien dentro del Poder Judicial. ¿Qué pudo haber hecho el Poder Judicial, o qué le ha faltado, para estar más cercano a la ciudadanía y que no haya tanto esa percepción de que no hay justicia en el país?

IGC: "Yo considero que, además de la experiencia y el profesionalismo y objetividad con los que debemos conducirnos todos los servidores públicos, y que son valores, pues que impactan directamente en el ejercicio de nuestra, en el ejercicio digno de nuestra profesión, creo que es muy importante la parte de la humanidad".

Una justicia con humanidad la he vivido de cerca ahora más que nunca en este proceso que considero invaluable, invaluable para mi persona, porque nuestro trabajo siempre ha sido detrás del escritorio, pero la justicia también se siente y es tangible cuando se ve de frente, cuando nos retroalimentamos con la sociedad, cuando escuchamos directamente sus necesidades".

"Es así como se puede ofrecer y tenemos que llegar a una justicia que yo llamo de puertas abiertas, de puertas abiertas, en donde el ciudadano de a pie que necesite la presencia de un juzgador tenga la certeza y la seguridad de que al pararse en ese recinto, en ese juzgado, en ese tribunal, va a ser escuchado con dignidad, con sensibilización, con empatía, porque los asuntos que se someten a nuestra potestad tienen que dejar de verse como un número o como una estadística. Es necesario que sepamos que en ese proceso hay una vida de una persona, están los derechos humanos, entonces es muy importante esa conciencia, esa empatía y esa sensibilización."

P: Son muchos los candidatos, ha sido muy poco el tiempo que les han dado para la contienda, para las campañas, y también hay mucho desinterés ciudadano por falta. Bajo ese contexto, ¿qué le diría el ciudadano, tomando en cuenta que Sonora tiene muy baja participación electoral?

IGC: "Es muy importante este punto porque el INE (Instituto Nacional Electoral) tiene una tarea bastante ardua y, en un periodo corto, ha implementado diversas plataformas, además de la publicidad. En esas plataformas, una de ellas se llama Conóceles. En esa plataforma, que es pública, todo ciudadano puede entrar y conocer precisamente los perfiles de todas las personas candidatas. En la información pública aparecen la trayectoria, las propuestas, el currículum, que es lo que ha hecho esa persona para llegar a postularse. Que lo inclinó a hacer eso, y aparecen todos los cargos, todos los cargos desde la máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta las personas candidatas a juzgadores".

"De tal forma que de manera digital la persona puede estar enterada de esos perfiles; sin embargo, en lo que a mí respecta, me he ocupado durante estas semanas de hacer un trabajo de campo y de tocar las puertas, porque creo firmemente que no hay comparación entre un medio digital o una pantalla que nos divide y que sí, efectivamente, nos ayuda la tecnología a avanzar, a conocer, pero el contacto directo con la ciudadanía, el hablarnos, el vernos cara a cara e invitarlos. Ha sido muy bueno".

"Me dicen: 'pues es que no conocíamos a ningún candidato. Gracias por estar aquí, gracias por informarnos. No sabíamos si íbamos a votar porque, pues, escuchamos ahí en la televisión, en la radio, pero no nos conocemos'. Yo invito a que conozcan a todos los perfiles, porque es muy importante que el ciudadano ejerza, pero con responsabilidad ese derecho del voto, pero también la obligación cívica, y platico que somos parte de la historia; es un proceso inédito, pero también los invito a que dejemos a un lado la apatía".

"Como seres humanos, es fácil quejarnos y es, pues, parte de la misma humanidad; el decir 'a mí en qué me beneficia el sistema es lo mismo'. 'No, no me he visto ayudado por alguna cuestión, no he sido escuchado'. Entonces yo los invito a que si dejamos esa apatía y participemos, creamos que las cosas van a cambiar para bien. Les comento también que en todos los movimientos sociales y los cambios trascendentales de nuestro país, incluso a nivel mundial, ha tenido que ser bajo una lucha previa".

"Yo invito de esa manera a la gente a que concientice la importancia de que este 1 de junio salgamos a ejercer con responsabilidad y conciencia y que sepamos elegir de esa manera a la persona que nos va a representar en el sistema judicial, que va a ser la voz para todos ellos y la verdad es que he estado muy contenta, porque las personas al recibir la información se motivan. ?A su vez me dicen que van a llevarse la tarea a casa, que van a invitar a su familia, a sus conocidos, al vecino. Que no pudo estar de pronto presente en esta reunión. Me dicen: 'Vamos a invitarlos, vamos a invitarlos a conocer, a saber qué es lo que hacen y a decirles que es importante que participemos'".



La candidata a jueza de Distrito Mixto de Sonora aparece con el número 06 en la boleta que es de color amarillo; ella pertenece al distrito 02.

Fuente: Tribuna