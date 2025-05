ENTREVISTA: “Un país que no garantiza un Estado de Derecho está condenado a no superarse”: Fany Jiménez

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Motivada por el amor a su país, Fany Lorena Jiménez Aguirre decidió ser coherente con sus ideas y los valores que le enseñaron sus padres, al saber que para tener un mejor México es necesario ser agentes de cambio. Por ello, busca ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, en el contexto de la Reforma al Poder Judicial.

La actual magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco se encuentra recorriendo los estados para conocer de primera voz la opinión de los ciudadanos sobre el sistema de justicia en México. En entrevista con TRIBUNA habló de su candidatura, sus motivos, la Reforma Judicial y lo que se tiene que mejorar del Poder Judicial de la Federación.

Pregunta (P): Comencemos con lo básico: ¿Quién es Fany Jiménez?

Fany Lorena Jiménez Aguirre (FLJA): “Vengo de una familia de un contador, un ama de casa; no tengo familia de abogados. Bueno ahora ya mis hermanos han estudiado la carrera, pero después de mí, y vengo de la cultura del esfuerzo.

Siempre me gustó defender las causas, sabes, no me gustan las injusticias, soy una fiel luchadora en contra de las injusticias, no me gusta, y eso fue uno de los motivantes principales para que hoy este dedicada a lo que más amo, que es la carrera de derecho y de impartición de justicia.

Desde que inicié mi carrera, inicié como meritoria en la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, haciendo méritos para ocupar mi primer cargo, cuando eres meritorio no ganas nada, pero aprendes mucho, y bueno, mis magistrados me dieron, en algún momento me fueron dando oportunidades de poder ingresar a la carrera judicial, en la cual tengo ya 25 años, estoy por cumplir 26 años, tengo todos los cargos, he ocupado todos los cargos que el Poder Judicial da, empecé desde notificadora, justo ahí en la tercera sala, pasando por todos los cargos, hasta fui juez, por supuesto, hasta llegar hoy a ser magistrada, soy magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Soy presidenta nacional además de la Asociación Mexicana de todos los tribunales de justicia administrativa de este país, y fui dos veces presidenta de mi tribunal en Jalisco, en dos periodos, entonces la verdad es que sí, sí tengo una carrera judicial bastante amplia, conozco el Poder Judicial de adentro, porque me he formado en él, y conozco también por eso las necesidades y urgencias que ya tenía de un cambio, de un cambio que hoy está, y que la verdad da la oportunidad al propio Poder Judicial de una renovación que necesitaba, pero también a la ciudadanía de conocer lo que es el Poder Judicial, y la gran oportunidad de ser parte al elegir en su momento, porque eso va a suceder el día primero de junio, a quienes vamos a formar este Poder Judicial”.

P: En palabras simples y para que lo entienda el ciudadano de a pie, usted busca ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, este nuevo órgano que se forma con la Reforma al Poder Judicial. ¿Qué hace un magistrado, cuál es su trabajo? ¿Cómo participa en el eslabón del Poder Judicial? ¿Cómo le garantiza justicia al ciudadano?

FLJA: “Inicio diciendo que es el tribunal más importante que se crea, porque es nuevo, con la Reforma Judicial, y que va a ser también el más importante para la ciudadanía, porque va a ser el lugar en el que cualquier ciudadano pueda acudir si siente que no está funcionando el Poder Judicial.

Si siente que tiene alguna situación, o alguna queja, o alguna cuestión que no le está funcionando, si siente que hay un acto de corrupción, un acto de demora, retardos en la impartición de justicia, que no se le está tratando adecuadamente.

Este tribunal toma las funciones que tenía o que tiene hasta hoy el Consejo de la Judicatura Federal, que es lo que existe hoy para el tema general de representación, pero ese Consejo de la Judicatura hasta hoy en el área disciplinaria sólo tenía una dirección y se abocaba más al área administrativa.

Hoy es tan importante lo que estaba sucediendo como la percepción ciudadana. Además, yo creo que era real, de un Poder Judicial lejano, de un Poder Judicial, pues, muy poco empático con la gente, que crea este tribunal y separe el área administrativa.

En este tribunal no va a haber temas administrativos, solamente va a haber temas de evaluación del trabajo de quienes, de los jueces, de los magistrados y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, pero además va a llevar un área muy importante que es el área de, pues de sanción o el área de, digamos, de proceso cuando exista alguna presunción de que hay un acto ilegal dentro del Poder Judicial.

Es por ello que será, deberá ser, el tribunal más cercano a la gente, al pueblo. Deberá contar, obviamente, este tribunal con áreas importantísimas en cada estado de la República, en cada tribunal, en donde garantice a los ciudadanos, al pueblo, que si sienten que no están recibiendo la justicia como deben recibirla, como la ley, como la Constitución lo establece.

Pero también, por el otro lado, los servidores públicos que están adentro del Poder Judicial sepan que hay un tribunal que los va a tratar en un estricto apego al Estado de Derecho. ¿Qué es esto? Que los va a tratar conforme a la ley lo establece, con un procedimiento en donde serán oídos y vencidos en un juicio, en un procedimiento donde se garantizarán los derechos humanos de ambas partes, en donde habrá una transparencia absoluta.

¿Para qué? Para que se sepa lo que va, lo que está aconteciendo durante la investigación y, en su momento, la resolución, que sea completamente apegada al derecho. Y no esa percepción que había de que iba a ser la Santa Inquisición y no es verdad. Está creado este tribunal para que garantice los derechos humanos de las partes. Incluso es tan garantista que, para que se emita una resolución, le cuento que este tribunal lo conformarán cinco magistrados, tendrán carácter de magistrados y serán tres mujeres, serán dos hombres, pero las decisiones que son colegiadas, normalmente en un colegiado con tres votos, habiendo cinco, ya se toma una decisión por mayoría.

En este caso, para que exista una decisión final, tendrá que haber cuatro votos. Este tribunal es tan importante que se coloca solo bajito de la corte; yo diría en un tema medio semejante. Por eso también este tribunal será electo en un proceso democrático el día primero de junio y los mexicanos, yo lo haré como mexicana, tomaremos la decisión de elegir a esos cinco magistrados y lo debemos hacer con la conciencia de poner los mejores perfiles”.

P: ¿Por qué busca el puesto? ¿Qué la motivó a decir ‘va, entro a buscarla (la candidatura)’?

FLJA: “Mi amor por este país. Mi amor, porque este país salga adelante. Porque un país que no garantiza un Estado de Derecho está condenado a no superarse, a vivir en el retroceso.

Porque no va a haber inversión que quiera entrarle a un país que no garantiza un estado verdadero de derecho. Mi amor a los ciudadanos, al pueblo, a mi gente, porque finalmente es la que merece una verdadera impartición de justicia con equidad, libre de cualquier coacción, con valentía, con valor, y además apegada a los derechos humanos y apegada a la razón. Yo creo que son los principios fundamentales.

Estoy por cumplir 26 años en la carrera judicial. Es que a los 30 en Jalisco incluso te jubilas. Entonces tú dirás: ‘¿Por qué vas a entrar?’ Además, ahora soy magistrada, estoy en activo. Pero yo no puedo criticar o ser parte de esa masa que solo critica si no soy parte de la solución. Y mis padres me enseñaron que para realmente trascender en esta vida tienes que hacer algo por hacer el cambio.

Y era la oportunidad de hacerlo. Yo dirijo, o soy la cabeza, digamos, del sector de un área importante de tribunales, los tribunales de justicia administrativa; soy la presidenta nacional, que además somos los tribunales más cercanos a la ciudadanía. Y mis magistrados, presidentes de todo el país, también platicaron conmigo y me dijeron: ‘Fanny, no podemos permitir que siga funcionando como se ha dado esto si no somos parte de la solución’.

Y hoy estoy muy convencida y muy contenta de este proceso. Un proceso que, además, tengo que decir que fue totalmente legítimo, a diferencia de lo que puedan pensar muchos. Yo cumplí con los requisitos, pero además pasé por procesos de evaluación, por procesos de selección, que hoy me tienen en una boleta. Y estoy muy contenta y estoy muy comprometida por dar lo mejor de mí. Yo aquí tengo a mi país, mira (muestra un collar de México en su cuello), y lo cargo con mucho amor”.

P: ¿Era necesaria una Reforma al Poder Judicial? Si su respuesta es sí, ¿qué falla en nuestro país para que la justicia no se concrete? Es decir, ¿qué nos está faltando? ¿Cuál es esa pieza del eslabón en el que no funciona?

FLJA: “Claro, la respuesta es: era indispensable. Era un poder que no se había tocado en mucho tiempo. Ojo, yo vengo de un poder local; yo no puedo hablar del poder federal, porque no he estado en él, sería la primera vez, pero sí conozco el poder local. Y yo sí te digo que los poderes judiciales tenían la necesidad urgente de un cambio. Los poderes judiciales en general no pueden estar estáticos, necesitan un movimiento lógico.

Soy, insisto, soy la presidenta de una asociación muy importante. Ojo, los tribunales administrativos no somos parte del proceso. Sin embargo, vivimos el día a día de la impartición de justicia porque lo hacemos todos los días.

Tenía que haber una transformación, un cambio totalmente en cascada y completo, porque finalmente el Poder Judicial es uno solo, aunque esté dividido en esas partes. Yo creo que es una gran área de oportunidad para mejorar.

Yo no sé por qué hubo tanta reticencia, a lo mejor por el desconocimiento a lo que venía. Te insisto, yo me la he vivido concursando y buscando mis cargos de una forma legítima, haciendo exámenes, presentándome en concursos de oposición, y lo conozco; a mí nunca me dio miedo hacerlo.

Entonces a mí no me dio miedo; a muchos compañeros, pues, les daba ese miedo. Era un poder que no se había tocado; todos los poderes de alguna manera habían tenido cierta transformación. Lo cierto es que la ciudadanía no percibía un Poder Judicial confiable, eso es verdad. Y eso ahora que salgo a visitar los estados; he visitado 14 estados, he estado en contacto con la gente. Desgraciadamente, los impartidores de justicia nos metemos; no es mi caso, yo siempre estuve a puertas abiertas, pero estábamos en nuestras oficinas proyectando, estudiando. Es muy técnico lo que hacemos, y a lo mejor no teníamos ese trabajo de contacto con las personas.

Ahora que lo estoy haciendo me di cuenta, con mayor razón, que era urgente este cambio. Insisto, un país que no percibe justicia, no puede avanzar. Era necesario, era importante. Yo me sometí a un proceso que hoy te digo que fue muy legítimo.

Yo presenté mis documentos, me evaluaron, me sometí a un comité de evaluación que me hizo un examen; ahí está también, lo pueden consultar, con preguntas técnicas que me sorprendieron porque fueron de muy alta calidad. Quizá el tema de la tómbola, bueno, pues ese, ¿qué te digo? Pero el resto del proceso para mí fue muy legítimo. Hoy estoy en una boleta y la verdad estoy muy contenta porque además soy parte de la historia”.

P: Todavía hay muchas personas que se muestran escépticas de la Reforma al Poder Judicial, acerca de si va a cambiar algo o no en el país. ¿Cuál sería la invitación para aquellos ciudadanos que todavía no están muy seguros de ir a participar? ¿Y cuál sería el mensaje para los ciudadanos de crear esta responsabilidad? Porque, como dice usted, tenemos que salir a elegir los mejores perfiles.

FLJA: “Primero que nada, que no nos dejen solos, por favor. Que el acto democrático de ir a votar no solo es un derecho, es una obligación como mexicanos. Que estamos creyendo en esto, que nos la estamos jugando.

Pues que también nosotros como mexicanos hagamos lo propio. Que hay muchas cosas en juego. La seguridad jurídica de este país no es poca cosa. De ahí dependen los empleos de muchísima gente. Una decisión de nosotros es que no impacta una vida, impacta la vida de una sociedad. Nosotros tenemos, simple y sencillamente, en una pluma o en una decisión, la posibilidad de cambiar el rumbo de muchas cosas, de trabajos, de la seguridad de la gente. Imagínate dejar libre a alguien que no tiene que estar libre por un desconocimiento o por un acto de corrupción; puede ser el delincuente que mañana vaya en contra de nosotros.

Todos hemos sido víctimas, lamentablemente, de algún hecho delictivo. Seamos parte de esta solución, involucrémonos con toda la responsabilidad que esto trae. Salgamos a votar el día primero. Consultemos los perfiles de las personas que corresponden a nuestros distritos electorales. Tomemos una decisión consciente y personal.

Tengamos ese poder y ese poder como ciudadanos. Otorguémoselo a las mejores personas que estarán representando y haciendo lo que corresponde. Es muy diferente a una campaña política. No somos políticos. Yo no soy política. Y en este momento yo no pertenezco a ningún partido político. Yo soy una impartidora de justicia, que tengo un gran amor a mi país, que aquí está, y que quiero hacer un cambio porque quiero que esto funcione bien.

Pero si todos salimos, votemos con conciencia, elegimos los mejores perfiles, démosle la oportunidad a este país para que funcione bien”.

Fuente: Tribuna