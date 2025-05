Entrevista: Olivia Fimbres busca impartir justicia con más humanidad

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un Poder Judicial más humano y sensible, que le resuelva al ciudadano de forma rápida, pero eficiente, es lo que busca Olivia Fimbres; es por ello que ha decidido participar en la elección del 1 de junio buscando ser magistrada de circuito en materias penal y administrativa.

En entrevista con TRIBUNA, Fimbres habló de su carrera judicial, de la importancia de salir a votar y de las mejoras que haría; es lo que ella llama "una justicia de puertas abiertas".

Pregunta (P): ¿Quién es Olivia Fimbres dentro del Poder Judicial, qué ha hecho durante estos años de carrera judicial?

Olivia Fimbres (OF): "Yo soy una mujer sonorense, soy mamá, soy profesionista, soy licenciada en Derecho egresada por la Universidad de Sonora (Unison). Tengo una maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Tengo una trayectoria de 26 años en la función jurisdiccional; me he desarrollado en diversos cargos del Poder Judicial, he sido oficial actuaría, secretaria y he estado en diversos órganos del Poder Judicial Federal, como juzgados de distrito mixto, juzgados de distrito de procesos federales, tribunal laboral federal de asuntos individuales. Tribunal unitario, lo que hizo ahora el tribunal de apelación y el tribunal colegiado en materia penal y administrativa".

(P): ¿Qué opina de la Reforma al Poder Judicial? ¿Considera que era necesaria?

(OF): "Yo que he estado dentro del sistema conozco sus fortalezas. Tiene muchas virtudes, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas áreas de oportunidad. Yo considero que todos los cambios son buenos, porque así es la vida, así es el derecho. Siempre que ha habido un cambio verdadero, siempre ha habido polémica". "Para un verdadero cambio, se ha tenido que romper algo para avanzar, para poder avanzar; siempre ha tenido que haber controversias en todos los sentidos, no es más solamente en el derecho, y creo que también hay áreas de oportunidad donde se puede aprovechar este cambio precisamente para una democracia".

"Tenemos que confiar en que esta nueva etapa va a darnos la oportunidad a la ciudadanía de escoger las personas que van a impartir justicia, las personas que van a estar ahí cuando ellos acudan a la justicia federal". "Son los que van a proteger sus derechos; estamos hablando de sus derechos humanos, de su libertad, su salud, su patrimonio, su familia, de cuestiones importantes, y que la ciudadanía tiene también esa, aparte de esa oportunidad, también debe de informarse quiénes son las personas que van a estar en esos lugares, quiénes van a impartir justicia, cuáles son sus perfiles, cuál es su trayectoria, qué propuestas tienen, conocimientos y su experiencia. ¿Quién es esa persona? ¿Qué valores tiene? Yo considero que eso es muy importante para este nuevo proceso".

(P): ¿Qué la anima a participar, a decir 'yo quiero'?

(OF): "Yo considero que es una oportunidad para nosotros como personas, bueno, yo me considero una persona con experiencia y con valores; y creo que puedo aportar a la sociedad con este tipo de cargos, porque estamos al servicio de la sociedad, estamos al servicio de la ciudadanía".

Nosotros con este tipo de cargos podemos hacer un cambio, podemos realmente darle al servicio público, darle a la ciudadanía muchas cosas que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, de experimentar y eso mismo, nuestra experiencia, hacerlo al servicio de la ciudadanía y con valores, por la honestidad, con la integridad, con la transparencia, con profesionalismo, para que las personas que acudan a los tribunales sean personas tratadas dignamente, que sean personas que puedan acceder a la justicia de una manera más rápida, de una manera transparente, que sean tratadas con dignidad, de una manera eficiente y de una manera rápida".

(P): ¿Qué falló o cuál es esa autocrítica que se hace dentro del Poder Judicial? Porque parece que a veces están muy lejanos a la ciudadanía.

(OF): "Para empezar, cuando se ve un caso o un expediente, ahí vemos vidas, vemos personas, vemos familias. No son nada más que un expediente. Nuestro trabajo impacta y, a lo mejor, lo que faltó es la cercanía".

"El abrirse a la ciudadanía de una forma en que puedan conocer lo que el Poder Judicial hace. Y hay personas que lo hacemos de una manera empática, de una manera, yo considero que debe ser una manera cercana a la gente, con comunicación. De una manera de decir, un tribunal con puertas abiertas, es decir, que cualquier persona pueda llegar al tribunal y ser escuchado, que pueda ser tratado de manera digna".

"Que tenga sentencias con un lenguaje sencillo que todos puedan entender, que llegue también a un tribunal donde puedan, aparte de ser escuchados, que su trámite se lleve rápido, que sea eficiente, que se utilicen las herramientas que ya tenemos para una mayor eficiencia, para un trámite más sencillo y que se resuelva el conflicto a las personas y, en este caso, comunicarlo, ser transparente con ellos y ser un tribunal así de puertas abiertas, que cualquier persona pueda llegar y darse cuenta de qué es lo que se hace al interior del Poder Judicial".

(P): ¿Qué hace una magistrada de circuito? ¿Cómo interviene día a día en la justicia para el ciudadano?

(OF): "Una magistrada o un magistrado de circuito lo que hace es revisar las decisiones que toman otros jueces. Por ejemplo, si alguna persona se ve afectada en algún derecho humano, ya sea su salud, la educación por discriminación, su patrimonio, su familia, se puede acudir ante el juez de distrito, que comúnmente le llaman el juez de amparo. Solicita el amparo para que le protejan esos derechos que esa persona cree que le fueron afectados y cuando el juez toma una decisión, que le llamamos una sentencia, entonces si alguna de las partes no está conforme, puede acudir ante el Tribunal Colegiado, que es donde están los magistrados y magistradas del circuito, para que revisen esa sentencia".

Lo mismo ocurre con otras autoridades que emiten ciertos actos, por ejemplo, cuando no te quieren dar tu pensión o no quieren dar una atención médica si hay algún problema y si no estás de acuerdo con esa decisión, acude después al Tribunal Colegiado, donde están las magistradas y magistrados del circuito para revisar ese asunto, para revisar esa sentencia".

(P): ¿Cómo vivió el proceso para llegar a la boleta? Porque hay mucha polémica en lo referente a que cualquier persona puede llegar a la boleta.

(OF): "Es un proceso extraordinario que no había pasado. En cuestión de los comités, cada poder tuvo un comité; estos estaban integrados por personas expertas y especializadas que evaluaron a toda la ciudadanía que quiso postularse. En este caso, pues hubo un proceso, creo yo que fue un proceso cuidado, donde primeramente, pues cualquier ciudadano podía inscribirse y llenar ciertos requisitos constitucionales y legales. Después pasabas una etapa de evaluación; fue otro filtro porque no nada más debías de cumplir con ciertos requisitos constitucionales y legales, sino que también tenías que ser evaluada para ver si eras idóneo o idónea para ese cargo. Y después todavía fue lo de la insaculación o la llamada tómbola; entonces fueron varios procesos en los que fuimos evaluados".

"Se pudiera decir que cualquier persona pudiera inscribirse para ser candidato o postularse a algún cargo; sin embargo, no cualquier persona podía llegar y estar en la boleta porque para eso tuvo que haber pasado por varios filtros para poder decir que esa persona era idónea. En mi caso, yo me postulé por el Poder Legislativo; es de donde se me evaluó y con base no solamente en mi experiencia en mi currículum. Ellos hicieron también preguntas, hicieron una entrevista donde de hecho está grabada para efectos públicos y así consideraron que era una persona idónea".

"Respecto a mi campaña, sí, de hecho, pues ya aquí en Hermosillo he estado hablando con la ciudadanía en diferentes sectores. También he ido a diversos municipios. A mí me tocó el distrito uno, que es toda la parte norponiente de Hermosillo, todo hacia el norte de Sonora, con excepción de San Luis Río Colorado. Hemos visitado algunos municipios: Ures, Magdalena, Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Agua Prieta y Cananea". ?

"Hemos estado en contacto con la gente, he tenido una cercanía para tratar, si bien el INE (Instituto Nacional Electoral) tiene un arduo trabajo de informar, porque ha sido un periodo extraordinario y han sido unas elecciones extraordinarias, también es el tiempo muy corto para candidatos".

"Hemos tenido también la labor de darnos a conocer con todas las reglas que tenemos, darnos a conocer a la ciudadanía y saber escuchar cuáles son sus inquietudes, compartir reflexiones y saber qué es lo que ellos piden, qué es lo que ellos necesitan de un Poder Judicial en los cargos en los que nos estamos postulando. Y creo yo que esta tarea es una tarea difícil, pero también es una tarea motivadora, ¿por qué? Porque así nosotros tenemos esa cercanía con las personas y conocemos cuáles son sus necesidades".

(P): ¿Qué cambiaría Olivia del Poder Judicial para cambiar la forma en la que se hace justicia y garantizar una justicia pronta y expedita para el ciudadano?

(OF): "Yo considero que un tribunal debe ser de puertas abiertas, un tribunal transparente, accesible, un tribunal que reciba a la gente y que dé un trato con dignidad. Que el ciudadano sea escuchado y tratado dignamente. Un tribunal que sea eficiente, un tribunal que aproveche todas las herramientas que tiene para dar un trato no solamente digno, sino rápido y seguro".

"Que aproveche las tecnologías, las nuevas tecnologías que tiene al alcance para eliminar barreras geográficas. Aquí nosotros tenemos los tribunales en Hermosillo, y hay personas que tienen que acudir de todo el estado a venir aquí a tramitar sus expedientes, sus demandas, sus recursos, y creo que el fomentar el uso de las nuevas tecnologías puede ayudar también a que las personas no tengan que acudir a los tribunales físicamente y que ahí puedan ver sus expedientes, ver sus resoluciones, notificarse, todo ese tipo de cosas, fomentarlas".

"Y aparte, como te digo, está un tribunal abierto para que cualquier persona pueda llegar y enterarse de qué es lo que está pasando por su expediente, pero aparte se ha tratado dignamente. Creo que debe haber una parte humana en el tribunal, una cercanía hacia la ciudadanía, aparte de la transparencia".

(P): Menciona la importancia de conocer los perfiles y muchos ciudadanos no lo han hecho y, por otra parte, está la apatía del sonorense a salir a votar. Bajo este contexto, ¿qué le diría al ciudadano?

(OF): "Tenemos varias herramientas. El INE ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma que se llama Conóceles; ahí cualquiera puede acudir y se va a encontrar con el perfil, la trayectoria, el currículum, las propuestas de cada candidata o cada candidato y ahí puede informarse de cuáles son los perfiles a los cuales votar en este caso".

"Habrá ciudadanos que ya están muy informados. A mí me tocó en el trato que he tenido con muchas personas que tienen ya esa información, este interés. Cuando tenemos el interés de que las cosas salgan bien, creo que todos debemos poner nuestro granito de arena, tener fe en que las cosas van a cambiar, pero nosotros también debemos actuar, debemos ir a votar, debemos dejar de lado esa apatía".

Las personas que estamos postuladas pasamos por varios filtros; si bien cualquier ciudadano, como te decía ahorita, se pudo postular, no quiere decir que cualquier ciudadano puede salir en la boleta, porque para eso se llevaron varios filtros, en los cuales, de una manera especializada y rigurosa, escogieron a los perfiles que van a estar en las boletas, o sea, no cualquier persona va a estar en la boleta".

"Y sobre todo, que la ciudadanía se informe, se informe de esos perfiles, de su trayectoria, de su persona, de cuáles son sus propuestas, porque ellos son los que los van a escoger al momento que lleguen a su centro de votación. Que vayan conscientes, que vayan informados de quiénes son las personas con las cuales ellos van a votar". ?

Fuente: Tribuna