Elecciones del Poder Judicial 2025: Claudia Sheinbaum asegura que el proceso saldrá "bien"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este martes 6 de mayo, la mandataria habló sobre las Elecciones del Poder Judicial, evento histórico en México en el que la ciudadanía podrá elegir, por primera vez, a sus jueces, magistrados y ministros.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la próxima elección del Poder Judicial se desarrollará de manera adecuada; asimismo, hizo un llamado a confiar en la participación ciudadana: "Va a salir bien, no hay que temerle al pueblo". Como se recordará, este proceso electoral fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrados (AMLO) y se concretará en junio 2025.

En la imagen, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Internet

A menos de un mes de que se realicen los comicios (el domingo 1 de junio), la mandataria destacó que la población se está informando y que la participación es clave: "Lo importante es que la gente se informe, que conozca a los perfiles y ejerza su voto libremente". La miembro fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) subrayó que el pueblo tiene conciencia sobre la relevancia de esta elección y desestimó las críticas que cuestionan el proceso.

No hay que tenerle preocupación a la elección, el pueblo está consciente sabe de qué se trata, está informado, aunque a algunos no les guste que el pueblo decida, pero para eso llegó la Transformación, para que el pueblo decida. Antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo", señaló Sheinbaum Pardo este martes.

Sobre las cifras de participación, aclaró que no tiene datos propios ni proyecciones oficiales para este 1 de junio y que estará a la espera de las cifras que presente el Instituto Nacional Electoral (INE): "Son números hipotéticos, para que no anden diciendo que yo tengo mis números de quién va a votar y quién no va a votar. Dije los números nada más para poner en comparación lo que significa que decida una persona, frente a millones".

El próximo 1 de junio, México vivirá por primera vez una elección para integrar el nuevo Poder Judicial, como parte de la reforma promovida por el expresidente López Obrador en septiembre de 2024. Están en juego 881 cargos entre más de 3 mil 400 aspirantes, incluyendo puestos en la Suprema Corte de Justicia del la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Y tú, ¿vas a participar en este proceso?

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'