Melissa Cornejo aclara mensaje en la red social X, “Este tweet salió del dolor y de la impotencia”

Guadalajara, Jalisco.- La consejera de Morena en Jalisco Melissa Cornejo aclaró que el mensaje a través de la red social X salió de la impotencia y el dolor ante las redadas realizadas en la ciudad de Los ángeles, Estados Unidos en contra de los migrantes indocumentados al afirmar que nadie sale a protestar, ni a someterse a la discriminación ni al racismo por gusto y se trate de criminalizar a las personas que emigran de su lugar de origen.

“Reconozco que no fue el lenguaje apropiado y aprovecho para decir que moderare mi lenguaje para que no puedan regatearme ni eso, pero veo preocupante que se enfoquen tanto en la forma y no en el fondo”, declaró en un video a través de su cuenta en X.

El pasado 9 de junio, generó polémica por un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) en apoyo a las manifestaciones en contra de las redadas migratorias utilizando un lenguaje provocador y vulgar lo que provocó la respuesta del subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, donde le dice que le cancelaría la visa de turista para entrar a su país pero que ella no cuenta con dicho documento, lo que le dio un toque irónico a la situación.

Este incidente ha sido interpretado como un reflejo de las tensiones entre México y Estados Unidos respecto al tema de la migración, además que resalta el tema sobre el uso del lenguaje en la política y la libertad de expresión.

Por su parte, La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se deslindó de los comentarios hechos por la consejera en Jalisco Melissa Cornejo acerca de las políticas migratorias de Trump, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde dijo: “Las expresiones de @melishcs [Melissa Cornejo] no representan la postura de Morena. Desde su origen, nuestro Movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo. No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia”.

La dirigente de Morena agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el vicecanciller Christopher Landau y “se construyeron acuerdos de cooperación en beneficio de ambas naciones”.

“Llamamos a toda la militancia de Morena a conducirse con responsabilidad y prudencia. Creemos en una relación con Estados Unidos basada en el respeto, la cooperación y la ayuda mutua”, cerró su publicación.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los militantes de Morena moderar sus publicaciones en redes sociales, especialmente aquellas dirigidas contra el gobierno de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna