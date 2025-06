INE aprueba validez de la elección del Poder Judicial, entrega constancias de mayoría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó la validez de la elección del Poder Judicial realizada el pasado 1 de junio pese al uso de acordeones discutido durante la reunión de este domingo 15 de junio en donde la mayoría de los presentes votó por validar la sumatoria nacional de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahí mismo recibieron la constancia de mayoría.

De igual manera, en el acuerdo votado se contempló la anulación de la estadística de 818 casillas en 25 entidades federativas, el equivalente al 0.97% de las casillas instaladas en el país. Entre los factores que motivaron la decisión se encontró el caso de las “boletas planchadas”, así como candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casilla y lista nominal, sumatoria superior al 100% y tiempos de votación superiores.

Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo Loza sugirió “no declarar la validez” de las elecciones del Poder Judicial, argumentando la existencia de prácticas que calificó como antidemocráticas. Este planteamiento se centró en irregularidades detectadas en el proceso electoral, específicamente en el uso de “acordeones” para promocionar a ciertos candidatos.

Sesión del Consejo General del INE por Elección Judicial 2025

Según información de Infobae, el consejero durante su participación detalló, que se documentaron irregularidades en 818 casillas distribuidas en diversas regiones del país, aunque reconoció que este número representa un porcentaje bajo en relación con el total de casillas instaladas, subrayó que los perfiles ganadores en las elecciones nacionales coincidían con aquellos que fueron promovidos mediante los mencionados acordeones. Para Loza Castillo, estos elementos constituyen indicios suficientes para cuestionar la validez del proceso.

En su discurso, el consejero explicó que su propuesta no implica declarar la invalidez de las elecciones, sino abstenerse de validar los resultados hasta que se resuelvan las dudas existentes. “Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes me generan, al menos a mí, una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones (...) Por ello, propongo a este consejo general no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez”, afirmó durante la sesión.

A pesar de sus reservas, Loza Castillo propuso que se otorguen las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, argumentando que no se puede privar a los ciudadanos de los efectos de su voto basándose únicamente en elementos indiciarios.

Sin embargo, también sugirió que se remita toda la información recabada a la SCJN y a la Sala Superior del TEPJF, para que estas instancias determinen lo que corresponda en términos legales respecto a la validez de las elecciones. Su propuesta no recibió el respaldo suficiente.

Con la decisión, el INE avaló el resultado de las elecciones de la SCJN. El resto de los cargos que fueron sometidos a elección serán discutidos y su validez será votada en el transcurso de la semana, las consejerías coincidieron en que, aunque los indicios no constituyen pruebas plenas para invalidar elecciones, sí deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes para garantizar procesos democráticos íntegros.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que "la democracia no se impone, se construye desde la base, desde la participación libre e informada de millones de mexicanas y mexicanos". Subrayó que el INE no solo cumple con la ley, sino que también honra la igualdad entre mujeres y hombres en la conformación del poder judicial.

En la sesión extraordinaria se declaró la validez y asignación de los siguientes cargos en la SCJN: Hugo Aguilar Ortiz - 5,900,789 votos, Lenia Batres Guadarrama – 5,534,681 votos, Yasmín Esquivel Mossa – 4,985,925 votos, Loretta Ortiz Ahlf – 4,736,571 votos, María Estela Ríos González – 4,440,634 votos, Giovanni Azael Figueroa Mejía – 3,411,191 votos, Irving Espinosa Betanzo – 3,354,485 votos, Arístides Rodrigo Guerrero García – 3,278,988 votos, Sara Irene Herrerías Guerra – 3,053,788 votos.

La presidenta Guadalupe Taddei informó que las constancias de asignación serán entregadas en los próximos días, garantizando la paridad de género: “En los siguientes días estaremos entregando cada una de las constancias de asignación, a las personas que obtuvieron el mayor número de votos garantizando el principio de paridad”

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala advirtió que no es posible declarar resultados definitivos debido a anomalías y casos pendientes: “Lamentablemente y debido a la ausencia de respuesta por parte de diversas autoridades jurisdiccionales, es imposible que la autoridad emita un resultado concluyente respecto de los indicios detectados”.

Durante la sesión, se propuso modificar el orden del día para integrar la validación de los resultados de magistraturas y jueces por nivel de competencia. La votación arrojó siete votos a favor y tres en contra.

Fuente: Tribuna