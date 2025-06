Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco analiza posibilidad de renunciar al partido

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La consejera estatal de Morena en Jalisco Melissa Cornejo, analiza la posibilidad de renunciar al partido luego de la polémica con Christopher Landau, secretario de Estado de Estados Unidos, al sentirse desprotegida y darle la espalda su propio movimiento político

Cornejo expresó su decepción y malestar por lo que calificó como una actitud de linchamiento interno por parte de miembros de Morena, luego del enfrentamiento que sostuvo en redes sociales con el diplomático estadounidense.

“Sí estoy pensando qué hacer, si seguir ahí o no”, declaró la también integrante del grupo parlamentario de Morena, quien aseguró sentirse abandonada por su partido en medio de la polémica.

Se refirió directamente al conflicto como una experiencia dolorosa, no sólo por la reacción del funcionario extranjero, sino por el comportamiento de algunos de sus compañeros de bancada: “Me dolió más la actitud de ciertos compañeros que se sumaran más al linchamiento cuando yo ya lo estaba enfrentando. Tenía encima al Gobierno de Estados Unidos, la dirigencia de Morena...”

De acuerdo con información de Infobae, la morenista dejó entrever que quienes la atacaron dentro de su propio movimiento sabrán que se refiere a ellos: “No voy a mencionar nombres porque, a diferencia de ellos, no me gustaría aventarlos a los leones. Ellos saben quiénes son”.

A pesar de los rumores sobre una posible expulsión de Morena, Melissa Cornejo aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal por parte del partido. Sin embargo, reveló que ya sopesa la posibilidad de dejar voluntariamente la militancia. “No he recibido la noticia de que me quieren expulsar, pero estoy sopesando la posibilidad de irme yo”.

A pesar del distanciamiento con algunos actores dentro del partido, afirmó sentirse arropada por figuras como José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien le expresó públicamente su respaldo.

Cornejo también reconoció que fue un error el uso de palabras altisonantes en su publicación donde criticó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar visas a quienes manifestaran apoyo a las protestas en Los Ángeles. “Me arrepiento principalmente porque gracias al uso de estas palabras se pierde de vista el fondo de la situación, más que la forma”.

En días pasados, su mensaje provocó una reacción directa por parte de Christopher Landau, quien respondió de forma que Cornejo calificó como desproporcionada: “Fue una respuesta muy desproporcionada, muy fuerte, que me expuso y mira, ya vimos en qué está acabando todo”.

Melissa Cornejo concluyó afirmando que mantiene la tranquilidad interna gracias al respaldo de algunos aliados dentro del movimiento, pero que su permanencia en Morena está en duda, a la espera de que el partido defina una postura clara o de que ella misma tome una decisión definitiva.

La controversia ha dejado en evidencia las tensiones internas dentro de Morena, así como las implicaciones internacionales que pueden derivarse de declaraciones de actores políticos locales. Mientras tanto, Cornejo evalúa su futuro político.

