INE analiza nuevos métodos para definir candidatos ganadores a jueces y magistrados

Ciudad de México.- Ante la falta de acuerdos para definir a los candidatos ganadores a jueces y magistrados durante el pasado proceso electoral del pasado 1 de junio, las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) recibieron la nueva metodología para acreditar la elegibilidad de los candidatos ganadores para cargos de magistrados y jueces y validar la elección de poder judicial tras cinco días de no llegar a algún acuerdo.

La consejera electoral del INE Carla Humphrey, señaló que en la nueva propuesta solo se tomará en cuenta las materias directamente relacionadas a la especialidad, por lo que no tomarán en cuenta el tronco común de las carreras para definir si los postulantes tienen la formación como lo estableció el Tribunal Electoral, hay algunas personas que tienen posgrados distintos a la especialidad para la cual se postularon y habrá que hacer un análisis en licenciatura o posgrado si es afín a la especialidad

Por su parte, Claudia Zavala reconoció que no conocer la metodología clara desde el inicio de la revisión deja como consecuencia la falta de validez de los resultados de 462 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito, en las últimas horas solo se han revisado que los expedientes de 800 aspirantes estén completos y aún no se revisa la elegibilidad de los ganadores.

“Por ahí tenía que haber empezado por tener una metodología clara sobre cómo se iban a revisar cada caso. Las condiciones de igualdad se dan también a partir del método o la metodología que usas para hacer los análisis del cumplimiento de requisitos”, explicó.

De acuerdo con información de grupo fórmula, se habían detectado tres casos de candidatos que no cumplen el requisito establecido en la Constitución de tener promedio mínimo de ocho en la licenciatura en derecho, sin embargo, sigue existiendo el obstáculo de comprobar tener nueve de promedio en las materias de especialidad para la cual se compite.

INE tomará en cuenta materias relacionadas a la especialidad para definir ganadores

Aunque persisten algunas diferencias entre consejeros y funcionarios en cuanto a la interpretación gramatical del párrafo de la constitución que establece tener licenciatura en derecho con promedio mínimo de ocho y de especialidad, maestría o doctorado de nueve en materias relacionadas al cargo al que se postula, en caso de magistrados de circuito además contar con al menos tres años de práctica profesional en un área jurídica afín a su candidatura.

Prácticamente cada consejero del INE tiene una visión frente al texto, incluso por razones de sintaxis, y por tanto hay conclusiones variadas, en este caso Carla Humphrey, halló 34 casos que no cumplirían con el promedio de nueve en los estudios de especialidad. La metodología buscaría estar más acorde para elegir materias específicas para hacer el cálculo del promedio.

Humphrey sostiene lo que advirtió en la reciente sesión del Consejo General del INE, la existencia de personas que no alcanzan el ocho de promedio en la licenciatura y otras el nueve en la especialidad para la cual compitieron, detalló que en los documentos de la consejera tres candidatos a magistrados de circuito no alcanzaron el mínimo solicitado en la carrera y 34 en la especialidad, en el caso de los juzgadores de distrito, 13 no acreditarían el requisito de licenciatura y 60 en la especialidad.

Señaló que es fundamental revisar las materias con las que operará la metodología en ciernes, y no como la anterior, elaborada por la dirección jurídica, carente de bases de sistematización. “El tema es ver qué materias; por ejemplo, para el área laboral podrían tomarse en cuenta derecho del trabajo uno y dos, procesal laboral y seguridad social, pero habrá que ver cuáles son las materias afines porque las carreras no se llevan igual en todas las universidades. O sea, hay que ver qué se está tomando en cuenta y cómo se promedia, porque no podemos afectar el derecho de algunas personas”, mencionó.

Fuente: Tribuna