Sheinbaum reacciona a señalamientos contra Adán Augusto y caso Bermúdez: "No cubrimos a nadie"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la investigación que involucra al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y la supuesta relación que tendría con Adán Augusto López Hernández, exgobernador de la misma entidad y senador de la República Mexicana que, hasta ahora, no se ha pronunciado por los hechos contra su exfuncionario.

Ante los cuestionamientos sobre si senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández, debería ser investigado por posibles vínculos con Bermúdez, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue clara al señalar que no debe haber juicios sin pruebas y que la responsabilidad del caso recae únicamente en la Fiscalía General de la República (FGR).

[Adán Augusto] no tiene una responsabilidad ejecutiva. Eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía, en todo caso y con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo 'algo' relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto", expuso la presidenta de México.

Sheinbaum Pardo fue clara al señalar que quiere que el Gabinete de Seguridad, que se presentará en Palacio Nacional el próximo martes, presente toda la información sobre el caso: "De cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona". Asimismo, la presidenta señaló que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) "no cubrimos a nadie, pero debe haber pruebas. Un hecho, no una suposición".

La jefa del Ejecutivo federal insistió en que la transparencia en el gobierno es fundamental, pero también recordó que no se puede imputar responsabilidad sin sustento legal. Por otra parte, la mandataria mexicana precisó que Adán Augusto López Hernández no tiene una responsabilidad ejecutiva directa en este momento y que cada persona debe asumir su propia línea de comunicación ante los hechos.

“Yo no le instruyo; nosotros somos compañeros del Movimiento desde hace mucho tiempo, hoy soy Presidenta y él es coordinador del Senado, entonces yo no les doy instrucciones para "sal a declarar; haz esto". Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica; ¿qué nos corresponde a nosotros? Informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de seguridad, desde cuánto estuvo la investigación y qué se está haciendo en Tabasco", concluyó