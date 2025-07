Así ha evolucionado el SALARIO MÍNIMO en México desde AMLO y con Sheinbaum; aún hay retos pendientes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante más de tres décadas (1976 a la fecha), el salario mínimo en México se quedó estancado. Su aumento era apenas simbólico y no alcanzaba ni para cubrir la canasta básica alimentaria, lo que significó un retroceso constante para el bienestar social de millones de mexicanos.

Entre 1982 y 2018, su poder adquisitivo cayó más de un 70 por ciento, de acuerdo con cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que dejó a millones de trabajadores formales sumidos en la pobreza laboral.

Este escenario cambió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia en diciembre de 2018. A partir de ese año, el salario mínimo comenzó a incrementarse de manera sostenida y significativa. Según datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), entre 2018 y 2024 el salario mínimo pasó de 88.40 pesos diarios a 248.90 pesos en la zona general, lo que representa un aumento de más del 180 por ciento nominal.

Por otra parte, en ningún lugar fue tan notorio el incremento del salario como en la zona libre de la frontera norte, donde se aplicó una política sin precedentes: duplicar el salario mínimo de forma inmediata. El 1 de enero de 2019 entró en vigor un decreto que estableció un salario mínimo especial para la zona fronteriza norte, compuesto por una franja de 43 municipios en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El objetivo era reducir la desigualdad con respecto a Estados Unidos (EU), contener la migración laboral y activar el crecimiento económico en una de las regiones más estratégicas del país.

El aumento fue drástico: de 88.36 pesos diarios en 2018, el salario mínimo pasó a 176.72 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte, un incremento del 100 por ciento en un solo año, según la Conasami.

Lejos de generar desempleo o inflación, como advertían algunas voces, el aumento al salario mínimo se dio en paralelo con un fortalecimiento del mercado interno y una reducción de la pobreza laboral. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2020 y 2023 se redujo el porcentaje de personas que no podían adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral.

La recuperación del salario mínimo ha sido uno de los cambios estructurales más importantes en décadas. Era una deuda histórica con los trabajadores mexicanos", explicó en su momento el exsubgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel.

Continuidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien asumió el cargo en 2024, anunció la continuidad de esta política. En su discurso al comienzo de su administración, Sheinbaum reafirmó que “el salario mínimo debe seguir recuperando su poder adquisitivo y avanzar hacia un ingreso suficiente, no solo digno”. En la misma línea, el nuevo titular de Conasami, Luis Felipe Munguía, ha declarado que los aumentos continuarán por encima de la inflación y buscarán garantizar el acceso a una vida decorosa.

Ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, se ha tenido un 12 por ciento de incremento en el salario mínimo, que comenzó a aplicarse desde el primero de enero. Aumentó de 248.90 pesos a 278.80 pesos diarios en la zona del salario mínimo general y en la zona libre de la frontera norte pasó de 374.89 a 419.88 pesos diarios, con lo cual se avanzó en el objetivo de que cada trabajador pueda acceder a 2.5 veces la canasta básica para el 2030.

Según Munguía, en los últimos siete años se ha logrado recuperar el poder adquisitivo en un 138.8 por ciento a nivel nacional y 252.2 por ciento en el norte del país. Pero el funcionario reconoce que falta camino por recorrer. Una de las metas de la presidenta es que para el 2030 el sueldo mínimo sea equivalente a 2.5 canastas básicas, es decir, que los trabajadores puedan ganar 375.20 pesos por jornada laboral, lo que se traduce en 11 mil 412.40 pesos mensuales.

Falta

No obstante, los retos siguen siendo enormes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 50 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni cumplimiento de derechos laborales. En este sector, los incrementos al salario mínimo muchas veces no se reflejan en la realidad cotidiana.

Además, persisten desigualdades regionales. Un estudio del Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial (IEDI) advierte que en estados del norte, como Baja California o Nuevo León, el salario mínimo rinde menos debido al mayor costo de vida, lo que exige una política diferenciada o complementaria.

Otro de los retos es que las mujeres siguen ganando en promedio menos que los hombres, incluso en empleos con iguales funciones. Además, muchas mujeres trabajan en actividades no remuneradas o subvaloradas, como el trabajo doméstico y de cuidados, donde el salario mínimo no siempre se aplica o no se respeta.

Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indica que cerrar la brecha salarial y formalizar los empleos femeninos impulsaría el Producto Interno Bruto (PIB) del país hasta en un 15 por ciento.

Evolución del salario mínimo general

A partir de 2019, se observa un crecimiento acelerado en comparación con años anteriores:

2018: $88.36

2019: $102.68

2020: $123.22

2021: $141.70

2022: $172.87

2023: $207.44

2024: $248.93

2025: $278.80

Fuente:

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)

Fuente: Tribuna del Yaqui