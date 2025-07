Primer informe de Claudia Sheinbaum: ¿Asistirá al Congreso? Esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este lunes 28 de julio de 2025, la mandataria habló sobre la entrega de su primer informe de Gobierno, el cual debe presentarse ante el Congreso el próximo 1 de septiembre de 2025, cuando cumplirá un año en su cargo.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no asistirá al Congreso de la Unión el próximo lunes 1 de septiembre para presentar personalmente su primer informe de gobierno, correspondiente al inicio de su mandato. Sin embargo, el documento sí llegará a San Lázaro.

La mandataria precisó que, conforme a lo establecido por la Constitución Mexicana, el informe será entregado por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, tal como ha sucedido en administraciones anteriores. No obstante, no considera necesario asistir personalmente. Apuntó que sí habrá una presentación del informe, aunque aún no se decide dónde será: "No es necesario acudir al Congreso. Vamos a hacer el informe, aunque aún no definimos el lugar".

Agregó que, además de cumplir con la entrega formal al Poder Legislativo, su administración está organizando un acto por separado para presentar el informe de manera pública, cuyo formato y sede serán anunciados en los próximos días.

En cuanto a sus actividades oficiales para ese mismo día, Sheinbaum Pardo señaló que podría acudir a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evento que se realizará por la tarde del 1 de septiembre. Sin embargo, su participación estará sujeta a una invitación formal.

Me parece que en la tarde es la toma de protesta de la nueva Corte, y en la mañana haríamos el informe. Entonces depende si nos invitan a la toma de protesta”, comentó entre risas la mandataria mexicana.

Cabe señalar que el pasado domingo 1 de junio se efectuó la primera elección judicial, de la cual se derivó la renovación de integrantes del máximo tribunal del país. El acto protocolario del próximo mes marcará la transición de magistrados conforme al nuevo sistema.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'