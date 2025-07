Dirigente de Morena habla sobre el presunto derroche del partido con viajes de lujo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco se filtraron algunas imágenes de personalidades importantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en medio de viajes que podrían considerarse costosos, motivo por el que se ganaron una serie de señalamientos por parte de sus opositores, tal y como es el caso de Andrés Manuel López Beltrán, en Japón; Ricardo Monreal, en España; y Mario Delgado, en Portugal.

Bajo este concepto, la actual dirigente de Morena, Luisa Alcalde, salió a hablar e invitar a los altos mandos del partido a recordar que su bandera es la austeridad, por lo tanto los invitó a tener un ritmo de vida mucho más cercano a la gente y alejado de lujos. Asimismo, señaló que ninguno de los antes mencionados había cometido algún delito o “acto de corrupción”, pues sus viajes los habrían pagado con dinero propio.

Alcalde señaló que todos los dirigentes de Morena deberían “actuar con el ejemplo”, lo que tradujo a “adoptar en la vida cotidiana pública y privada, las máximas juaristas que son dos: una, vivir en la justa medianía y dos, entender que el poder es humildad”. La dirigente señaló que este es un acto que debe seguirse por cuestiones de “congruencia”, asimismo le recordó al público, durante una conferencia de prensa en Querétaro, que sus compañeros no habrían cometido ningún delito.

Según lo dicho por Alcalde, los morenistas no tienen prohibido viajar a otro país, “eso no es delito, no es un acto de corrupción”, solamente les recordó que era necesario vivir en “justa medianía”. Como se indicó antes, la dirigente también destacó que otras administraciones sí habrían ido en contra de la confianza de la gente, pues sostenían sus lujosos estilos de vida mediante los recursos del pueblo.

Luisa Morena niega que viajar al extranjero sea un delito

¿Quién es Luisa Alcalde?

Nacida en la Ciudad de México, Luisa María Alcalde Luján cuenta con diversas facetas. Además de ser dirigente de Morena, también cuenta con estudios en Derecho, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Política. Fue secretaria del Trabajo y Previsión Social entre el año 2018 hasta el 2023, y también trabajó como secretaria de Gobernación entre el 2023 al 2024, pero dejó de serlo tras convertirse en la directora del partido presidencial.

Fuente: Tribuna