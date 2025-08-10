Precio del dólar en México HOY domingo 10 de agosto de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Para la siguiente semana tienes planeado realizar transacciones bancarias que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este domingo 10 de agosto de 2025. Aquí en TRIBUNA te presentamos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, domingo 10 de agosto de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.5800 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 8 de agosto cerró operaciones en 18.565 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todo sobre el precio del dólar para este domingo. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo se expone en un promedio de 18.5646 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.586 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 10 de agosto de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 10 de agosto, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.30 pesos

Banco Azteca compra en 17.50 y vende en 19.14 pesos

Bank of America compra en 17.6367 y vende en 19.7239 pesos

Banorte adquiere en 17.35 y oferta en 18.90

BBVA Bancomer compra 17.63 y vende en 18.96 pesos

Banamex compra en 18.03 y vende en 19.07

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.71

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este domingo es de 18.6765 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna