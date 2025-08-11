Precio del dólar en México HOY lunes 11 de agosto de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este primer día de actividades bancarias tienes pensado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este lunes 11 de agosto de 2025. Aquí te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 11 de agosto de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.6236 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 8 de agosto cerró operaciones en 18.565 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Este lunes 11 de agosto de 2025 el precio del lunes tuvo un alza. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se expone en un promedio de 18.6086 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.6265 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 11 de agosto de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 11 de agosto, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.30 pesos

Banco Azteca compra en 17.40 y vende en 19.14 pesos

Bank of America compra en 17.6367 y vende en 19.985 pesos

Banorte adquiere en 17.35 y oferta en 18.90

BBVA Bancomer compra 17.63 y vende en 18.96 pesos

CiBanco señala que el precio del dólar es de 19.85 pesos mexicanos

Banamex compra en 18.03 y vende en 19.07

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.71

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este lunes es de 18.5518 pesos mexicanos.

