Así amaneció el tipo de cambio: Consulta el precio del dólar en México HOY 12 de agosto

Ciudad de México.- ¿Este segundo día de actividades bancarias tienes planeado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 12 de agosto de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 12 de agosto de 2025, el precio del dólar se expone en un promedio de 18.6850 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 11 de agosto cerró operaciones en 18.647 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este martes se muestra en un promedio de 18.6727 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.685 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 12 de agosto de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 12 de agosto, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.30 pesos

Banco Azteca compra en 17.55 y vende en 19.19 pesos

Bank of America compra en 17.6991 y vende en 19.7628 pesos

Banorte adquiere en 17.40 y oferta en 18.95

BBVA Bancomer compra 17.80 y vende en 18.95 pesos

Banamex compra en 18.08 y vende en 19.05

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.70

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este martes es de 18.6683 pesos mexicanos.

