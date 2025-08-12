'Lady Suplente': Senadora de Morena se escuda en fuero para evitar alcoholímetro en Oaxaca

Comparta este artículo

Oaxaca, Oaxaca.- Nathaly Chávez García, senadora suplente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se hizo viral en redes sociales tras difundirse un video en el que se le observa discutiendo durante un operativo de alcoholímetro. En dicho material, la funcionaria aparentemente intentó evadir la ley y les comentó a los policías que no solo es legisladora, sino que también cuenta con fuero, lo que supuestamente le impedía la revisión de su vehículo.

"Les guste o no les guste; vengamos como vengamos, hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no diputada ni federal ni estatal. Soy suplente, pero soy senadora, a fin de cuentas soy senadora (…) Yo gané por votos y soy suplente de senadora, entonces, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo", afirmó Chávez García.

Los hechos se registraron en el estado de Oaxaca y la sustituta de Luisa Cortés García en el Senado de la República ya se pronunció respecto a este asunto, solicitando que su comportamiento no sea utilizado para afectar la imagen de Cortés García, quien, destacó, posee "más de veinte años de trabajo en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña". No obstante, como es habitual, si surge alguna novedad al respecto, te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Nathaly Chávez García pide disculpas

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si la actitud de Nathaly tuvo alguna consecuencia, pues el clip dura apenas 40 segundos. Por supuesto, la situación generó una ola de críticas en redes sociales, ya que muchos califican el comportamiento de la política como reprobable, y algunos exigen que reciba una sanción ejemplar para que aprenda a no infringir las normas.

¿Qué es el fuero?

El Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación (Segob) establece como objetivo del fuero: "Dotar de independencia y libertad necesarias a los legisladores en el ejercicio de sus encargos por sus opiniones y votos emitidos dentro y fuera de los recintos legislativos. Lo anterior garantiza la autonomía del Congreso, que podría verse afectada por persecuciones judiciales, arrestos o detenciones de sus miembros debido a los discursos, exposiciones, mociones, informes y votos emitidos por éstos".

Fuente: Tribuna