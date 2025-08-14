Sheinbaum confirma captura y deportación de Carlos Treviño, exdirector de Pemex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 14 de agosto de 2025, la mandataria confirmó la detención en Estados Unidos (EU) de Carlos Treviño Medina, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado por presuntos actos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

Ante medios de comunicación, Sheinbaum Pardo apuntó que el exfuncionario será deportado a México para enfrentar un proceso judicial. Puntualizó que la captura se concretó el miércoles 13 de agosto como parte de una solicitud de extradición emitida hace cinco años.

Arrestan en Estados Unidos a Carlos Treviño, exfuncionario de Pemex vinculado a Odebrecht. Foto: Facebook

Ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas qe existían y es bueno y ya se va a juzgar en temas de corrupción", apuntó la presidenta mexicana.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano concluyó su intervención señalando que Treviño Medina será deportado al país para ser juzgado por temas de corrupción y que está relacionado con Emilio Lozoya, sin embargo, no precisó cuándo llegará a México el ahora imputado.

Según reportes, Treviño Medina es investigado por su presunta participación en el esquema de sobornos ligado a la constructora brasileña Odebrecht y a su filial Braskem, de la cual habría recibido un pago de cuatro millones de pesos. La acusación establece que los recursos se entregaron cuando se desempeñaba como alto directivo de la empresa productiva del Estado.

Cabe señalar que el exdirector de Pemex (hoy detenido) ya había enfrentado medidas legales en su contra. En noviembre de 2021, un juez federal giró una orden de aprehensión, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para impedir su salida del país. Además, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) le expidió una ficha roja que posteriormente fue cancelada.

De acuerdo con información de su defensa, encabezada en su momento por el abogado Óscar Augusto Zamudio, Treviño Medina residía en Texas, EU. Las autoridades mexicanas mantenían su búsqueda activa mediante los mecanismos de cooperación internacional; los resultados de los operativos fueron positivos hasta el día de ayer, miércoles 13 de agosto.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'