5 claves para entender la Reforma Electoral de Sheinbaum: Fechas, propuestas y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha generado un intenso debate a nivel nacional. La propuesta, que busca modificar aspectos centrales del sistema electoral mexicano, forma parte de los compromisos prioritarios de su administración y pretende retomar un proyecto que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no pudo concretar. Pero, ¿de qué va esta iniciativa? Aquí te compartimos claves que te ayudarán a comprenderla.

Conoce todos los detalles de la Reforma Electoral de Sheinbaum. Foto: Internet

Reforma de Sheinbaum: Claves para comprenderla

1. Un proyecto 'heredado'

La propuesta electoral de Sheinbaum tiene su origen en las reformas electorales impulsadas por el expresidente López Obrador, que no prosperaron ni en su versión inicial ni en el llamado 'Plan B'. La actual administración busca retomar esa agenda y perfeccionarla con un enfoque propio.

2. Reducción de costos en elecciones y partidos

Uno de los principales objetivos es disminuir el presupuesto que se destina a los procesos electorales y al financiamiento de partidos políticos. Sheinbaum ha señalado que la organización de elecciones, como las del Poder Judicial, llegó a costar hasta ocho mil millones de pesos, cifra que considera excesiva.

3. Regulación y elección de consejeros electorales

La reforma también evaluará cambios en la forma en que se eligen y regulan los consejeros del INE. La presidenta ha criticado la "extralimitación" del organismo en recientes comicios y plantea ajustar sus facultades para que haya mayor coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Telpjf).

4. Representación sin listas plurinominales

Igualmente, la Reforma de Sheinbaum estudia un nuevo modelo para garantizar la representación de minorías sin recurrir al esquema de diputados plurinominales, con el fin de optimizar la proporcionalidad y reducir el gasto legislativo.

5. Consulta ciudadana

La iniciativa incluye una consulta ciudadana abierta a todos los sectores: ciudadanía en general, organizaciones sociales, partidos políticos, comunidades indígenas, académicos, migrantes y especialistas en materia electoral. Se prevén audiencias públicas, debates y eventos en distintas ciudades del país para recoger opiniones y propuestas.

Pablo Gómez, su papel en la Reforma Electoral

Para concretar la Reforma, la mandataria designó a Pablo Gómez, hasta hace poco titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como presidente de la Comisión que se encargará de elaborar la iniciativa. El nombramiento ha sido relevante no solo por la trayectoria de Gómez, sino por el impacto que podrían tener las modificaciones planteadas en la operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el financiamiento de los partidos políticos.

La comisión está integrada por figuras como Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas, José Peña Merino y Arturo Zaldívar, quienes coordinarán los trabajos de análisis y recopilación de información.

Fechas clave del proceso

De acuerdo con Pablo Gómez, el calendario inicial de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoralcontempla:

4 de agosto: Publicación del decreto que crea la comisión.

Del 5 al 19 de agosto: Instalación formal de la comisión.

Octubre de 2025: Presentación de encuestas de opinión ciudadana.

Enero de 2026: Entrega de conclusiones a la Presidencia de la República.

Vigencia del decreto: Hasta el 30 de septiembre de 2030.

En las próximas semanas se habilitará un portal oficial para recibir opiniones y publicar los resultados preliminares. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que este proceso será clave para fortalecer la democracia y garantizar un sistema electoral más eficiente, menos costoso y con mayor participación ciudadana.

Fuente: Tribuna