Precio del dólar en México HOY viernes 15 de agosto de 2025: ¿Cómo amaneció el peso mexicano?

Ciudad de México.- ¿Este último día hábil de la semana tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 15 de agosto de 2025. Para que planifiques tus transacciones, te decimos todo sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 15 de agosto de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.7525 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 14 de agosto cerró operaciones en 18.788 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico). El nuevo valor representa una pérdida del 0.19 por ciento para el dólar.

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes se exhibe en un promedio de 18.7438 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.7563 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 15 de agosto de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 15 de agosto, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.90 pesos y vende en 19.40 pesos

Banco Azteca compra en 17.60 y vende en 19.29 pesos

Bank of America compra en 17.762 y vende en 19.8413 pesos

Banorte adquiere en 17.60 y oferta en 19.15

BBVA Bancomer compra 17.94 y vende en 19.07 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.87

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer viernes del mes es de 18.8137 pesos mexicanos.

