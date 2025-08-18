Precio del dólar en México HOY lunes 18 de agosto de 2025: Tipo de cambio actual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este primer día de la semana tienes planeado realizar operaciones bancarias que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es "sí", ya sea para compras o ventas de productos importados, es importante que consultes cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este lunes 18 de agosto de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles del tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 18 de agosto de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.8276 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 15 de agosto cerró operaciones en 18.723 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todos los detalles sobre el precio del dólar para este lunes. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se expone en un promedio de 18.8187 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.8312 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 18 de agosto de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 18 de agosto, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.80 pesos y vende en 19.30 pesos

Banco Azteca compra en 17.55 y vende en 19.24 pesos

Bank of America compra en 17.7936 y vende en 19.8807 pesos

Banorte adquiere en 17.50 y oferta en 19.05

BBVA Bancomer compra 17.68 y vende en 19.21 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.96

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este lunes es de 18.7295 pesos mexicanos.

