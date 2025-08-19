Pese a escándalos, Sheinbaum respaldaría a Adán Augusto en el Senado, afirma Monreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del 18 de agosto realizó una reunión en Palacio Nacional entre la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y legisladores de Morena. Tras el encuentro, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, aseguró que la jefa del Ejecutivo Federal ratificó el trabajo de Adán Augusto López Hernández como líder de los senadores guindas, despejando dudas sobre posibles cambios en esa coordinación.

Monreal Ávila afirmó que la presidenta mostró un reconocimiento explícito hacia la labor que López Hernández ha desempeñado en la Cámara Alta, al señalar que observó "una actitud de respeto y ratificación de su trabajo". Con ello, descartó versiones que apuntaban a un relevo en la bancada tras las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, vinculado con el grupo delictivo La Barredora y actualmente prófugo de la justicia.

El legislador zacatecano destacó que durante el encuentro prevaleció un ambiente cordial y de confianza. Según su declaración, Sheinbaum Pardo mantuvo expresiones de cercanía y afecto hacia López Hernández, con quien comparte una relación política de larga data: "Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado".

Lo que yo observé es que tiene la presidenta [Sheinbaum] respeto por el senador Adan Augusto", apuntó el legislador.

Monreal subrayó que la presidenta no abordó temas de reclamos o diferencias, lo cual interpretó como una señal de respaldo hacia la conducción del grupo parlamentario en el Senado.

Así fue el encuentro de los legisladores de Morena en Palacio Nacional

El encuentro en Palacio Nacional tuvo una duración cercana a dos horas, tiempo en el que se discutieron los principales puntos de la agenda legislativa que Morena impulsará en el próximo periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo con Monreal, se revisaron alrededor de 30 asuntos que buscan ser deliberados y, en su caso, aprobados en las próximas semanas.

Fue una reunión amable, una reunión cordial con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Tardamos, fue una reunión prolongada porque revisamos toda la agenda legislativa que intentamos deliberar, intentamos de liberar y en su caso aprobar 30 puntos", apuntó Ricardo Monreal.

El dirigente de los diputados morenistas resaltó que la mandataria mantuvo un trato abierto y positivo durante toda la conversación, lo que permitió avanzar en acuerdos sobre los proyectos que el grupo impulsará en el Congreso de la Unión. Según explicó, se estableció una ruta de trabajo coordinada que permitirá dar salida a las propuestas en materia social, económica y de seguridad.

