Salinas Pliego y Chumel Torres opinan sobre los gastos de 'Andy' López Beltrán en Japón

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, como te informamos en TRIBUNA, realizó un lujoso viaje a Tokio, Japón, el cual lo colocó en la mira, debido a que resultaba contradictorio considerando que la imagen del partido del expresidente de la República Mexicana, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se rige por el principio de que la prioridad siempre será el pueblo.

No obstante, el portal Aristegui Noticias reveló que supuestamente el funcionario gastó durante su estadía en el hotel The Okura Tokyo un aproximado de 177 mil pesos en conceptos de hospedaje, cenas, spa y lavandería, durante los 14 días que estuvo en el país asiático. A diferencia de estos datos, anteriormente López Beltrán había asegurado que la cantidad rondaba los 7 mil 500 pesos por noche.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Andy no se ha pronunciado respecto a este tema; aunque en caso de que ocurra, como siempre, te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Por supuesto, todo esto provocó, como resultado, los señalamientos de muchos opositores y seguidores, pues sigue en el ojo público; inclusive, el malestar es cada vez mayor en redes sociales.

Publicación de Ricardo Salinas Pliego

Uno de los tantos que se manifestaron fue Ricardo Salinas Pliego, reconocido empresario que actualmente es una de las personas más ricas de México. Es así que el hombre de 69 años subió un mensaje donde arremetía contra el también hijo de Rocío Beltrán Medina, pero no fue el único, porque también externó su punto de vista el polémico influencer José Manuel Chumel Torres Morales.

"Los políticos de Movimiento de Regeneración Nacional son cómplices del CRIMEN ORGANIZADO, mentirosos, traidores a la patria, corruptos, saqueadores del dinero del pueblo (al que tienen muerto de hambre) e ineptos para todo", aseveró Salinas Pliego. Mientras tanto, el creador de contenido hizo referencia al evento Supernova Strikers: "Si sigue con estos gustitos, el próximo año boxea con los youtubers para acabar de pagar…".

