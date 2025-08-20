Sheinbaum reacciona a demanda de CIBanco contra Tesoro de EU: "Están en su derecho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 20 de agosto de 2025, realizada el Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre presunta demanda que la institución financiera CIBanco pretende imponer al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU). La noticia comenzó a circular ayer.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que el Gobierno de México no tiene conocimiento formal sobre la presunta demanda interpuesta por CIBanco contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Cabe recordar que, previamente, la institución mexicana fue acusada de facilitar operaciones ligadas al narcotráfico, por lo que quedó marginada del sistema financiero estadounidense.

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que, pese al escándalo que involucró a CIBanco hace algunos meses, la institución se encuentra en su derecho de recurrir a instancias legales para defenderse de las sanciones: "Lo vi en los medios [la demanda de CIBanco], pero no tenemos conocimiento. Están en su derecho [de proceder legalmente]".

En esta misma intervención, la presidenta destacó que lo relevante en este momento es la prórroga otorgada por el Tesoro para la entrada en vigor de las sanciones que se habían anunciado. Subrayó que este plazo adicional abre un margen de maniobra para que se evalúen alternativas, entre ellas posibles adquisiciones de los bancos involucrados, tal como lo informó la Secretaría de Hacienda de manera pública.

Ayer, lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento de Tesoro para las sanciones que se habían determinado y también hay oportunidad y ofrecimiento de compra de estos bancos, según informó a Secretaría de Hacienda, que incluso salió públicamente”, comentó.

¿Por qué CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU?

El caso de CIBanco se agudizó cuando FinCEN determinó que debía aplicarse la máxima sanción a la institución, al clasificarla como una entidad de "principal preocupación en materia de lavado de dinero vinculado con el tráfico de opioides". Esto implicaría la prohibición de que bancos y agencias financieras de EU realizaran transacciones de cualquier tipo con la institución mexicana.

Ante tal panorama, CIBanco presentó una demanda en un tribunal del distrito de Columbia, dirigida contra Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Andrea Gacki, directora de FinCEN. En el recurso, la institución argumenta que los señalamientos se emitieron sin pruebas concluyentes ni debido proceso, lo que pone en riesgo su viabilidad.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'