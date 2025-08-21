Sheinbaum presume récord en inversión extranjera: "Ni los aranceles pudieron con la economía"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 21 de agosto, la mandataria destacó el récord histórico alcanzado por la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el segundo trimestre de 2025, pese a los retos que ha enfrentado la economía nacional en los últimos meses.

En su intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano subrayó que los flujos de capital hacia el país se mantienen en niveles sin precedentes, alcanzando un total de 34 mil 265 millones de dólares entre abril y junio de este año, cifra superior a los 31 mil 096 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024. Este aumento representa no solo un nuevo máximo, sino también un crecimiento sostenido frente a periodos anteriores, ya que, según Sheinbaum Pardo, equivale a más del doble de lo captado en 2017.

La presidenta afirmó que estos resultados evidencian la confianza de los inversionistas internacionales en la economía mexicana y en las políticas implementadas en el marco de la Cuarta Transformación (4T). Asimismo, señaló que ni los aranceles del Gobierno de Estados Unidos (EU), que han creado tensión en el mundo, dañaron la economía nacional: "[En] 2025 histórica la inversión extranjera directa. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana".

De igual forma, Sheinbaum Pardo resaltó que las decisiones económicas de su Gobierno no solo se han orientado a incrementar la atracción de capital, sino a fortalecer el bienestar de los trabajadores y reducir la desigualdad. Recordó que, durante décadas, existió la idea de que los aumentos salariales provocarían inflación y que México solo podía competir a nivel internacional ofreciendo mano de obra barata.

Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación, ese era el mito del oscurantismo neoliberal, que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo, que si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata", cuestionó la presidenta.

La mandataria concluyó que el crecimiento de la inversión es un reflejo del nuevo modelo económico, en el que el fortalecimiento del mercado interno, la estabilidad macroeconómica y la mejora de los salarios se combinan para generar confianza tanto en los ciudadanos como en los inversionistas internacionales.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'