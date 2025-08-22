Paquete Económico 2026: Crecimiento de México será reevaluado, confirma Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional. Este viernes 22 de agosto de 2025, la mandataria mexicana compartió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustará sus cálculos sobre el crecimiento económico de México para finales de 2025, debido al nuevo orden mundial y a las políticas económicas impulsadas por Estados Unidos (EU).

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano compartió que actualmente, la SHCP está en la etapa de elaboración del Paquete Económico 2026, el cual deberá entregarse antes del 8 de septiembre. Dicho documento contempla los ingresos, egresos y marcos normativos indispensables para el funcionamiento del país durante el próximo año.

Sheinbaum puntualizó que Hacienda esperará a que concluya agosto para contar con más indicadores, lo que permitirá proyectar tanto el cierre de 2025 como las expectativas de crecimiento para 2026 en la República Mexicana. Enfatizó que, pese a los retos derivados de la situación internacional, la economía mexicana ha mostrado resiliencia.

Economía mexicana se mantiene fuerte: Sheinbaum

Recordó que en el primer semestre de 2025, tal como se informó ayer en la 'Mañanera del Pueblo', México alcanzó una cifra récord de inversión extranjera directa (IED), lo que contrasta con los pronósticos negativos de algunos sectores que anticipaban una caída significativa.

La presidenta subrayó que los factores macroeconómicos mantienen un comportamiento estable: el peso mexicano se encuentra en niveles sólidos, la inflación se ubica entre las más bajas, y el salario tuvo un incremento de 12.5 por ciento. A esto se suma un nuevo modelo económico que, dijo, ha cambiado la dinámica de dependencia frente a EU.

Antes se decía que si a Estados Unidos le daba gripe, en México era pulmonía. Eso ya no ocurre porque hemos transformado la manera en la que se sostiene la economía nacional", dijo la presidenta.

De igual forma, Sheinbaum señaló que muchos inversionistas han preferido esperar claridad en el panorama global antes de concretar nuevos proyectos, aunque reconoció que la situación no ha frenado el flujo de capital extranjero en México.

Respecto al impacto del gasto público, destacó que cerca de 850 mil millones de pesos del presupuesto federal se destinan directamente a la población, lo cual contribuye al consumo interno y, con ello, al fortalecimiento de la economía nacional. Este enfoque, añadió, ha sido clave para que más de 13 millones de personas hayan salido de la pobreza en los últimos años.

Fuente: Tribuna