Claudia Sheinbaum mostrará logros y respaldo histórico al país, afirma presidente del PT en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente del Partido del Trabajo (PT) en Hermosillo consideró que el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará marcado por resultados contundentes en materia de seguridad, programas sociales, igualdad de género e infraestructura, además de destacar el respaldo histórico que ha brindado al estado de Sonora.

Jorge Iván Luna Sugich subrayó que la mandataria llega a este ejercicio con una alta aprobación ciudadana, superior al 70 por ciento, lo que refleja la confianza de la población en sus políticas. "Entre los logros más visibles, está la reducción de 16 por ciento en los homicidios dolosos durante su primer año de gestión, lo cual representa un avance importante en el compromiso de su gobierno con la paz y la justicia; en materia social, también se han consolidado apoyos para mujeres y jóvenes mediante programas de pensiones y estímulos, además de fortalecer la paridad y la igualdad de género como ejes de su administración", externó.

El dirigente petista destacó la apuesta en infraestructura y vivienda con proyectos como el impulso a los trenes de pasajeros para conectar regiones y el programa de construcción de un millón de viviendas que beneficiará a más de siete millones de personas. En el ámbito internacional, resaltó la firmeza con la que Sheinbaum ha defendido la soberanía nacional frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos.

Proyectos para Sonora

En cuanto al apoyo a Sonora, Luna Sugich afirmó que ha sido 'histórico', gracias a la coordinación entre la presidenta y el gobernador, Alfonso Durazo. "Las inversiones en infraestructura y obras estratégicas permitirán a Sonora enfrentar retos urgentes como la sequía y la falta de agua con proyectos de presas y almacenamiento que ofrecerán soluciones de largo plazo para el estado. Con un liderazgo fuerte y decidido, la presidenta ha dado certeza al rumbo de México y ha tendido puentes de apoyo que benefician directamente a Sonora", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui