Sheinbaum responde a Fernández Noroña y descarta fractura en Morena: "No coincido"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 25 de agosto de 2025, la mandataria mexicana negó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) esté en riesgo de sufrir una ruptura interna, tal como señaló el presidente del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

Ante medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal rechazó las declaraciones recientes de Fernández Noroña y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quienes señalaron la posibilidad de una fractura al interior de Morena rumbo a las elecciones de 2027. La mandataria federal aseguró que en el movimiento prevalece la unidad, aunque reconoció que existe libertad de opinión entre sus integrantes.

Sheinbaum respondió directamente a Noroña, quien había advertido que dentro de Morena podría generarse una ruptura con la capacidad de convertirse en una oposición fuerte. Al respecto, la presidenta afirmó: "No coincido para nada con lo que dijo, hay mucha unidad. En nuestro movimiento hay libertad". Con ello descartó que las diferencias internas representen un riesgo para la solidez de su partido.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre las rupturas en Morena?

Las declaraciones de Noroña no fueron aisladas, ya que días atrás Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también había hecho referencia a un posible rompimiento. Según el legislador, las tensiones internas podrían derivar en una división relevante que impacte en la dinámica política del país de cara al próximo proceso electoral.

Yo no les veo, al PRI y al PAN, camino. Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, ahí, calladito, pero representa en esencia lo mismo. La oposición fuerte (espero que para eso falte mucho y tarde mucho en suceder) va a salir dentro de nuestro movimiento [...] Eso va a tardar mucho. Pero yo creo que va a suceder. Es parte de los fenómenos políticos que se dan en general con movimientos tan importantes como el nuestro", afirmó el senador.

Frente a estas versiones, Sheinbaum insistió en que la pluralidad de ideas dentro del partido no representa una amenaza para su continuidad. Señaló que el movimiento mantiene cohesión y fortaleza, y que su permanencia está garantizada a largo plazo. La mandataria aseguró que las diferencias de criterio son parte de la vida democrática, pero que no implican necesariamente una confrontación ni la fragmentación del proyecto político.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'