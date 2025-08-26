INE y comisión presidencial se reunieron en la Secretaría de Gobernación para la reforma electoral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la comisión presidencial para la Reforma Electoral alcanzaron un acuerdo en redacción de la iniciativa. Luego de reunirse en la Secretaría de Gobernación, el comité electoral mostró la elaboración de una lista de temas técnicos con los que disponen participar activamente en su conformación. El titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, informó que la discusión de los ejes se abordarán en grupos de trabajo, luego de que el INE envíe el listado.

Entre los temas que conformará la lista son: La discusión en torno a la organización, controles de la autoridad electoral, fiscalización, votación, efectividad del sufragio, prerrogativas, Oples, presupuesto y comunicación de los partidos. "El primer compromiso que se genera es la elaboración de un listado de temas específicamente técnicos que vamos a poner sobre la mesa de la Comisión Presidencial para la implementación de la reforma como aportación en primera instancia", señaló la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Consejeros e integrantes de la Comisión Presidencial/Créditos: Internet

"Pienso que va a ser muy productivo ese intercambio de puntos de vista, más bien, que ellos nos den a conocer su experiencia y la experiencia que tiene acumulado el servicio profesional electoral", señaló Pablo Gómez. Así mismo, distintos consejeros indicaron que esperaban participar en la iniciativa de ley cuando el proyecto se discutiera en las Comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores.

Por lo tanto, se le preguntó al consejero Jorge Montaño si la participación sería previo a la redacción de la reforma y su respuesta fue: "Sí, claro. El tema es que nos permitan participar y aportar en la medida de lo posible y que ellos también consideren para la reforma que sabemos que está ya en puerta", expresó el consejero.



Por otra parte, Pablo Gómez indicó que con la iniciativa, el oficialismo espera garantizar la imparcialidad de los órganos electorales. "Ahora queremos un cambio, también ya dar el último salto y definitivo para garantizarla imparcialidad de todos los órganos electorales", declaró. Sin embargo, a la reunión que se llevó a cabo por alrededor de una hora en la Biblioteca de la Secretaría de Gobernación fueron invitados todos los consejeros electorales, aseguró Montaño.

Por parte de La Comisión Presidencial y la Secretaria de Gobernación, estuvieron presentes: Rosa Icela Rodríguez, también asistieron José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de Presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia; el Coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez, y el Coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar. Mientras tanto, del INE faltaron las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel y Jaime Rivera.

Fuente: Tribuna del Yaqui