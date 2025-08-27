Carlos Loret publica nuevo video de David León entregando dinero para campaña en Chiapas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Pio López Obrador fuera revelado por recibir dinero en efectivo para Morena, este martes, el periodista Carlos Loret de Mola, reveló otro video de la entrega de dinero para campañas en las elecciones del 2015. En esta vez de nuevo David León, el político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dio 300 mil pesos en efectivo al candidato de Morena, José Antonio Moreno Alvarado.

En el video se escucha decir a David león "Te manda estos 300 mil pesos mi tío, el gobernador, dile que los quiero mucho y que le meta con todo". Mientras que José Antonio Moreno Alvarado responde: "Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, yo tengo mucha fe en que voy a ganar". Nuevamente se trató de un video grabado de manera clandestina como los que se habían hecho de Pío López Obrador y por los que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo destituyó del cargo.

Nuevo video revela entrega de dinero a Morena en Chiapas/Créditos: Internet

De acuerdo con Loret de Mola, el video fue grabado por el propio David León Romero, quien durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocupó el cargo de director de Protección Civil de 2018 a 2020, hasta que se destapó el escándalo por la entrega de dinero a Pío López Obrador. En las imágenes se puede observar al exfuncionario bajar de su auto e ingresar al domicilio de José Antonio Moreno Alvarado, quien perdió la elección de 2015.

Por lo tanto, Este martes, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, negó que el dinero entregado por David León Romero a Pío López Obrador en 2015 hayan sido recursos del gobierno en Chiapas que él encabezó entre 2012 y 2018. "Siempre he sido muy claro, muy puntual. Mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en particular (Pío López Obrador)", indicó Velasco Coello de acuerdo con Latinus.

Y es que David León se convirtió en operador de las entregas de dinero en efectivo en sobres amarillos durante la campaña electoral de 2015 en Chiapas, distribuyendo sobres tanto a los hermanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador como el protagonista de este último video, a quien le deja en claro que el recurso provenían directamente del gobernador, en ese entonces Manuel Velasco.

