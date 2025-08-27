Sheinbaum: Tras salida de Piña, acabó la era de corrupción y privilegios en el Poder Judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 27 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que con la conclusión del último informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, llega a su fin una etapa del Poder Judicial marcada por lo que calificó como corrupción, privilegios y nepotismo.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que, a partir del 1 de septiembre, se abrirá una nueva etapa en la que los ministros, jueces y magistrados serán elegidos directamente por la ciudadanía, lo que consideró como un hecho inédito en la vida política y judicial del país.

Sheinbaum Pardo afirmó que esta transición representa un cambio estructural que busca garantizar mayor legitimidad en las decisiones del máximo tribunal y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia. Según la mandataria, se trata de un cambio histórico que responde a la exigencia social de transformar instituciones que durante décadas fueron señaladas por prácticas que generaron desconfianza en la población.

A partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México, entonces eso es lo que yo creo que tiene que quedar para nuestro país, es algo único", apuntó la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

Termina el ciclo de Norma Piña en la SCJN

Norma Piña Hernández, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar la Suprema Corte en 2023, presentó su último informe de labores en la sede del Poder Judicial de la Federación, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En su discurso, reconoció que su periodo estuvo marcado por un entorno político adverso y de confrontación con el Ejecutivo federal, especialmente durante los últimos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La ministra señaló que, pese a los ataques y cuestionamientos, el tribunal constitucional se mantuvo firme en la defensa de la Carta Magna y en la emisión de resoluciones que respondieron al marco legal y no a intereses externos.

Piña Hernández cerró su gestión subrayando que el Poder Judicial defendió su autonomía "bajo asedio" y que los ministros actuaron con base en principios constitucionales. Sin embargo, reconoció que su salida ocurre en medio de una profunda transformación institucional derivada de la reforma constitucional aprobada en 2024, la cual redujo su periodo y modificó el diseño de la Corte vigente durante los últimos cuarenta años.

Los ministros, jueces y magistrados entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre de 2025. Los nuevos funcionarios, hay que recordar, fueron elegidos en las urnas el pasado 1 de junio, aunque gran parte de la población cuestionó la jornada electoral.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'