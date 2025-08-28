Exigen DESAFUERO de 'Alito' Moreno tras agresión en el Senado: Sheinbaum evita el tema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 27 de agosto, terminó en una confrontación sin precedentes. El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como 'Alito', desató una trifulca al agredir físicamente al presidente de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña, así como a uno de sus colaboradores.

Los hechos ocurrieron al cierre de la sesión, cerca de las 16:00 horas, cuando Moreno, inconforme porque no se extendió el debate como exigía, subió a la tribuna y comenzó a forcejear con Fernández Noroña. Testigos relataron que, tras los jaloneos, el priísta amenazó al legislador con un "¡Te voy a romper la madre!" y trató de golpearlo en repetidas ocasiones.

Durante la confrontación, Emiliano González, fotógrafo de la mesa directiva, intentó interponerse y fue derribado por Moreno Cárdenas, quien además lo pateó mientras estaba en el suelo. Diputados priístas, entre ellos Carlos Gutiérrez Mancilla y Erubiel Alonso, también participaron en la agresión, bloqueando salidas de la tribuna e incluso golpeando a otros legisladores de la Cuarta Transformación (4T).

Ante estos hechos, Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación del Senado, anunciaron una denuncia penal y solicitaron formalmente el inicio del proceso de desafuero contra 'Alito'. Además, convocaron a una sesión extraordinaria para este viernes con el fin de evaluar medidas adicionales frente a lo que calificaron como hechos "vergonzosos" dentro del recinto legislativo.

Al concluir la jornada, Moreno Cárdenas defendió su actuación y aseguró que los priístas "no serán callados ni amedrentados", al tiempo que advirtió que recurrirán a la "resistencia civil" contra lo que denominó un "régimen dictatorial de Morena". Incluso, adelantó que se movilizarán en la Cámara de Diputados el próximo 1 de septiembre.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

Este jueves 28 de agosto de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el proceso de desafuero que legisladores de la 4T exigen contra Alejandro Moreno y también en contra de Lilly Téllez. La mandataria evitó pronunciarse directamente sobre dichas solicitudes, pero sí emitió fuertes señalamientos hacia la oposición.

Sheinbaum sostuvo que lo ocurrido en el Senado refleja "quiénes son y la hipocresía en sus hechos y dichos". Sobre la actuación de los dirigentes partidistas, calificó al presidente del PRI como un "porro violento" y al líder del PAN como "jefe del cártel inmobiliario".

Respecto a Lilly Téllez, la presidenta no abundó en el tema del desafuero, pero recordó que la senadora ha insistido en pedir la intervención de un gobierno extranjero en México, lo que consideró una postura inadmisible en el marco de la soberanía nacional.

Fuente: Tribuna