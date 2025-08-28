IMMEX: Ebrard anuncia suspensión de importaciones de calzado tras caída de producción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, a través del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la suspensión de la importación temporal de calzado terminado mediante el programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). La medida fue formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este jueves 28 de agosto de 2025.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves en Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que esta decisión responde a la necesidad de proteger a la industria nacional del calzado, la cual ha registrado pérdidas significativas en los últimos años derivadas del incremento en las importaciones bajo dicho esquema.

El secretario explicó que la importación temporal es un régimen que permite ingresar mercancías al país por un tiempo limitado con el fin de ser utilizadas en procesos productivos destinados a la exportación. Sin embargo, en el caso del calzado terminado, su uso no representaba un beneficio directo para la cadena productiva, sino que afectaba de manera directa a las fábricas mexicanas.

Ebrard detalló que, entre 2023 y 2024, las importaciones de calzado terminado mediante IMMEX crecieron 159 por ciento en volumen y 60 por ciento en valor. Este fenómeno provocó una disminución de 16.6 puntos porcentuales en el uso de la capacidad instalada de las fábricas nacionales. Como consecuencia, en 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector cayó 12.8 por ciento, la producción retrocedió 12.5 por ciento y se perdieron cerca de 11 mil empleos formales vinculados con la manufactura de calzado.

El funcionario recordó que en 2021 México mantenía una balanza favorable en el comercio de este sector, exportando seis pares de zapatos por cada par importado. Sin embargo, para 2024 la relación se invirtió drásticamente, pues el país importaba casi la misma cantidad que exportaba, debilitando de forma evidente a los productores nacionales.

El día de hoy se publica el decreto que suspende la importación temporal, es decir no se va poder traer a México importación temporal de calzado terminado, qué es la importación temporal, es un régimen que permite la importación, como su nombre lo dice, por un tiempo determinado, para integrar ese calzado a algunos otros productos que se exportan, entonces estaba permitido calzado terminado para importaciones temporales", señaló el funcionario.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la decisión forma parte de una estrategia de reordenamiento del comercio exterior con el objetivo de garantizar condiciones más justas para la industria mexicana. Con ello, se pretende recuperar los niveles de competitividad, aumentar la producción nacional y proteger los empleos del sector.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'