Morena propondrá a Laura Itzel Castillo para encabezar la Mesa Directiva del Senado: ¿Quién es?

Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República definió por unanimidad que Laura Itzel Castillo sea la propuesta para asumir la Presidencia de la Mesa Directiva a partir del próximo periodo legislativo. Sería el relevo de Gerardo Fernández Noroña, quien el día de ayer cerró su periodo con una nueva polémica con Alejandro 'Alito' Moreno.

El acuerdo fue publicado la mañana de este jueves 28 de agosto de 2025 por la senadora Andrea Chávez, quien a través de sus redes sociales destacó la trayectoria y compromiso de Castillo con los valores de izquierda. De acuerdo con la legisladora, la bancada consideró que Castillo reúne las cualidades necesarias para encabezar los trabajos de la Mesa Directiva, subrayando que se trata de una figura con principios sólidos y experiencia en distintos ámbitos de la vida pública.

En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo. Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores", se lee en la publicación de Chávez.

Trayectoria de Laura Itzel Castillo: ¿Quién es?

Laura Itzel Castillo Juárez nació en la Ciudad de México (CDMX) el 16 de noviembre de 1957. Arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es hija del histórico dirigente de izquierda Heberto Castillo. Su carrera política ha estado marcada por distintos cargos en el Congreso, en la administración pública capitalina y en organismos estratégicos nacionales.

Fue diputada federal en dos ocasiones: de 1997 a 1999, durante la LVII Legislatura, y de 2009 a 2012 en la LXI Legislatura. Además, en 1999 fue designada como jefa delegacional en Coyoacán por decisión del entonces jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, cargo que desempeñó hasta el año 2000 con aval de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, Castillo encabezó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de 2000 a 2006. Más adelante, entre 2015 y 2018, dirigió el Sistema de Movilidad de la capital (RTP).

Su experiencia también alcanzó al sector energético, al haber sido designada consejera independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2020 a 2024. Posteriormente, con el inicio de la LXVI Legislatura, asumió el cargo de senadora de la República por Morena el 1 de septiembre de 2024.

Fuente: Tribuna