Claudia Sheinbaum, criticada por Carlos Loret de Mola tras la agresión de 'Alito' a Noroña

Ciudad de México.- Hace unos días se registró una fuerte confrontación en el Senado de la República durante la sesión de la Comisión Permanente entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro 'Alito' Moreno, legislador del PRI. La situación quedó grabada y, basándose en el material audiovisual, todo inició mientras se entonaba el Himno Nacional, momento en que el hombre de 50 años tocó al presidente de la Mesa Directiva para reclamarle que le había pedido la palabra. Después, Noroña puso su mano sobre el aludido y de esa manera comenzaron las agresiones físicas.

Ahora se sabe que el integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por amenazas de muerte y, según sus propias declaraciones, la situación no fue una coincidencia porque asegura que fue planeada. Asimismo, advirtió que otra de las medidas será solicitar el desafuero de los legisladores que están involucrados.

¿Carlos Loret de Mola se puso de parte de 'Alito' Moreno?

El periodista mexicano, a través del portal LatinUS, declaró que muchos están complacidos con la agresión de la que fue objeto el priista. Incluso comentó que Moreno no ha podido explicar cómo es que de pronto tiene una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán. De hecho, señaló que hay miembros del partido al que pertenece Noroña que se muestran satisfechos con este desenlace porque lo consideran una de las figuras que más daño causa.

El enfrentamiento quedó grabado

"En lo físico y en lo moral, el porro de Morena se encontró la horma de su zapato, y Alito Moreno hizo su acto político más popular y aplaudido del que se tenga registro en su trayectoria. Y hoy, entre quienes llevan años quejándose de la polarización, se aplaude la muestra más extrema de antidemocracia, un golpe, hay que decirlo, y los que llevan años calentando el ambiente, los que han hecho del insulto y la provocación un lenguaje cotidiano", aseveró el comunicador.

Carlos Loret de Mola describió al señor de 65 años como "soberbio", recordando que solía golpear incluso a quienes estaban bajo su mando. Al exintegrante de Televisa no le bastó con eso, pues también manifestó que le parecía lamentable que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenara únicamente a los opositores, dejando en evidencia que la democracia del país está más que deteriorada por la falta de equilibrio.

"La presidenta, como una voz del montón en la tribuna que grita, toma partido y condena a los opositores. ¿Qué tan lastimada está la democracia mexicana que, para la oposición, es un goce ganar aunque sea una trifulca, y para quienes tienen todo el poder, su único resorte es disfrazarse de víctimas?", afirmó.

Fuente: Tribuna