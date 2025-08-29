Laura Itzel Castillo toma protesta como presidenta del Senado de la República

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 29 de agosto de 2025, la senadora Laura Itzel Castillo tomó protesta como la nueva presidenta del Senado de la República para el segundo año de la LXVI Legislatura; el periodo de sesiones comenzará el próximo 1 de septiembre. La presidencia de Laura Itzel Castillo, integrante de Morena, fue aprobada con 101 votos a favor. Tras haber sido elegida como presidenta de la Mesa Directiva, rindió protesta y tomó protesta a los integrantes de las vicepresidencias y secretarías.

Al subir a la tribuna, Laura Itzel Castillo agradeció el apoyo de Adán Augusto López, coordinador de Morena, así como el resto de los líderes parlamentarios del PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano. También agradeció la confianza del expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien terminó su presidencia envuelto en un pleito a golpes con Alejandro 'Alito' Moreno.

"Quiero expresar mi agradecimiento al respaldo de los coordinadores parlamentarios, así como de todas y todos quienes integran el Senado", afirmó Castillo Juárez. Al mismo tiempo, la morenista llamó a construir un espacio de debate de altura, sin odio, racismo, clasismo ni machismo. Afirmó que el Senado debe verse no solo como la casa del federalismo, sino como la casa de la razón, la justicia y la dignidad. "Con debates que fortalezcan la democracia y con acuerdos que respondan al interés público", señaló Castillo Juárez.

Así quedó conformada la Mesa Directiva

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta

Verónica Camino, vicepresidenta

Imelda Margarita Sanmiguel, vicepresidenta

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente

Sandra Simey Olvera, secretaria

Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria

Claudia Edith Anaya Mota, secretaria

Lizeth Sánchez García, secretaria

María Martina Kantún Can, secretaria

Gustavo Sánchez Vásquez, secretario

Jasmine María Bugarín, secretaria

Néstor Camarillo Medina, secretario

Perfil: Laura Itzel Castillo

Es arquitecta por la UNAM y fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Itzel Castillo fue parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Fuente: Tribuna del Yaqui