Sheinbaum denuncia "linchamiento" contra Fernández Noroña tras choque con 'Alito' Moreno

Ciudad de México.- Este viernes 29 de agosto, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo', acusó un "linchamiento mediático" en contra del senador Gerardo Fernández Noroña, tras el altercado que protagonizó con el priista Alejandro 'Alito' Moreno en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano subrayó que Fernández Noroña fue víctima de una agresión física por parte del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que, posteriormente, se ha intentado responsabilizarlo a través de una campaña digital en redes sociales. Sheinbaum aseguró que este episodio ha estado acompañado de una ofensiva mediática y digital en la que predomina la participación de cuentas falsas.

Y en redes lleno de bots. Ayer me estaban enseñando creo que 90 por ciento de las tendencias que suben en la red X son bots: ¿quién los paga y para qué los paga? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia?", cuestionó.

La mandataria calificó la agresión de "porril" y reprochó que diversos sectores, incluidos periodistas y analistas, busquen justificar la violencia contra el senador de la Cuarta Transformación (4T): "México es libre, ¿pero justificar una agresión y esta andanada? La verdad es que no se entiende. La oposición, los comentócratas, muchos conductores, mucha agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión física".

Sheinbaum Pardo volvió a expresar su respaldo a Fernández Noroña, al tiempo que cuestionó quién dedica tantos recursos a atar la 4T: "Sí llama mucho la atención esta andanada y repito: ¿quién paga tanto bot? ¿Quién está interesado en levantar estas tendencias? Que además, por cierto no sirven para nada".

Así fue el ataque de 'Alito' Moreno vs Noroña

El enfrentamiento que dio origen a la polémica ocurrió tras la sesión de la Comisión Permanente. De acuerdo con la transmisión oficial del Canal del Congreso, la disputa se originó cuando Fernández Noroña, en calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado e integrante de Morena, negó el uso de la palabra a la bancada del PRI.

Una vez concluida la sesión, mientras los legisladores entonaban el Himno Nacional, Alejandro 'Alito' Moreno increpó a Fernández Noroña por la decisión, lo que derivó en un intercambio de empujones y manotazos. El incidente escaló al grado de que ambos legisladores se enfrentaron físicamente, en un hecho que fue registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

El altercado se convirtió rápidamente en tendencia digital, generando un intenso debate político y social. Sin embargo, Sheinbaum consideró que más allá del enfrentamiento, lo preocupante es el nivel de manipulación en plataformas digitales y la campaña mediática en contra del senador.

