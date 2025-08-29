Tras 'amenazas' de Noroña, Segob analizará protección para 'Alito' Moreno, declara Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia matutina de este viernes 29 de agosto, realizada en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) realizará un análisis de riesgo para determinar si se brindará protección al dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, luego de que éste solicitara apoyo tras atacar al senador Gerardo Fernández Noroña. Presuntamente, le morenista lo habría amenazado de muerte tras haberlo golpeado y a un civil frente a diversas cámaras.

La mandataria explicó que cada petición de este tipo es evaluada por la Segob con base en protocolos establecidos. A partir de dicho análisis se define si la persona interesada realmente requiere acompañamiento o resguardo especial por parte de las autoridades federales: "Se hace análisis de riesgo cada vez que una persona lo solicita a la Secretaría de Gobernación, ahí se determina si requiere apoyo o no".

Piden desafuero de Lilly Téllez: ¿Qué opina Sheinbaum?

En paralelo, primera mandataria también fue cuestionada sobre la reciente campaña en contra de la senadora Lilly Téllez. De acuerdo con la información disponible, más de 338 mil personas han firmado en la plataforma Change.org una solicitud de desafuero en su contra, bajo el argumento de "traición a la patria".

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el tema abre la posibilidad de discutir mecanismos de control político adicionales. En particular, señaló que es "un buen tema de debate" implementar la figura de revocación de mandato para legisladores, de manera que los ciudadanos puedan evaluar y, en su caso, retirar el cargo a quienes no cumplan con sus responsabilidades o se aparten de los principios democráticos.

La jefa del Ejecutivo Federal recalcó que, pese a la cobertura mediática crítica hacia su Gobierno y hacia el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) que impulsa, la oposición no ha logrado consolidarse como una alternativa sólida. Según su visión, la ciudadanía mantiene claridad sobre los proyectos que respaldan a su administración y a la transformación en curso.

