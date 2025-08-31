Línea del tiempo: Así se ha vivido la Reforma al Poder Judicial en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Reforma al Poder Judicial, considerada la más profunda en la historia reciente de México, está por concretar uno de sus momentos más relevantes: la toma de protesta de los jueces, magistrados y ministros electos por voto ciudadano. El camino inició el 5 de febrero de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el llamado Plan C, un paquete de reformas constitucionales que incluía la propuesta de democratizar la justicia mediante elecciones populares. Aquí TRIBUNA te comparte una línea del tiempo de cómo es que se ha vivido este proceso.

Línea del tiempo de la Reforma al Poder Judicial en México

2024

5 de febrero de 2024

Andrés Manuel López Obrador presenta su paquete de iniciativas constitucionales, conocido como el Plan C, entre ellas la Reforma al Poder Judicial.

Plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, la reducción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

2 de junio de 2024

Claudia Sheinbaum gana la presidencia y Morena, con sus aliados, logra mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que abre la puerta a aprobar la reforma constitucional.

4 de septiembre de 2024

La Cámara de Diputados aprueba la reforma en lo general y lo particular.

11 de septiembre de 2024

El Senado aprueba la reforma con 86 votos a favor y 41 en contra.

Comienza la ruta de aprobación en congresos estatales.

15 de septiembre de 2024

Se publica el decreto de reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entra en vigor el 16 de septiembre de 2024.

2025

Enero – mayo de 2025

Se aprueban las leyes secundarias enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para normar la elección judicial.

El Instituto Nacional Electoral (INE) organiza por primera vez un proceso electoral judicial.

1 de junio de 2025

Se celebran las primeras elecciones judiciales en México para elegir ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces.

Participación ciudadana: aproximadamente 13 por ciento del padrón.

Se convierte en un evento histórico por el cambio de modelo en la designación de jueces.

Junio-julio 2025

El INE califica la elección y se oficializan los resultados.

Se integran listas definitivas de quienes ocuparán los nuevos cargos judiciales.

Septiembre de 2025 (actualidad)

Los jueces, magistrados y nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están a punto de tomar protesta y comenzar funciones bajo el nuevo modelo.

Se disuelve formalmente el Consejo de la Judicatura Federal y entran en operación el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

