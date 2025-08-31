PERFILES: Estos serán los NUEVOS integrantes de la Suprema Corte a partir de este 1 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vive un parteaguas: por primera vez, sus ministros no fueron designados por el presidente o el Senado, sino electos por voto ciudadano en los comicios del 1 de junio de 2025. A partir de este 1 de septiembre, cinco mujeres y cuatro hombres tomarán protesta para encabezar una nueva etapa del máximo tribunal del país. TRIBUNA te comparte los perfiles de quienes integrarán la nueva Suprema Corte.

Hugo Aguilar Ortiz

Abogado mixteco de Oaxaca, será el nuevo presidente de la Suprema Corte. Activista en defensa de pueblos indígenas y consultor de la ONU-DH, prometió ajustar a la baja los salarios y colaborar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en temas fiscales.

Lenia Batres Guadarrama

Conocida como la 'Ministra del pueblo', militó en la izquierda desde joven y fue asesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ha criticado privilegios dentro de la Suprema Corte y defendido la austeridad.

Sara Irene Herrerías Guerra

Exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), con trayectoria en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Especialista en criminología y política penal, destacó por su papel en casos de migración.

Yasmín Esquivel Mossa

Reelegida con más de cinco millones de votos, llegó en 2019 a la Suprema Corte. Con más de tres décadas en el servicio público, ha presidido la Segunda Sala y trabajado en igualdad de género.

Loretta Ortiz Ahlf

Doctora en Derechos Humanos, ministra desde 2021. Refrendó su cargo con amplia votación y ha sido académica en la Ibero, la Libre de Derecho y la Panamericana.

María Estela Ríos González

Abogada laboralista cercana a López Obrador, fue consejera jurídica del Gobierno capitalino y de la presidencia. Doctora en Derecho Laboral, logró más de 4.7 millones de votos.

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Académico nayarita sin experiencia judicial previa, ha sido director de la Escuela Judicial de Nayarit y asesor en el Tribunal Electoral.

Arístides Rodrigo Guerrero

Doctor en Derecho Constitucional, fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX). Con trayectoria en transparencia y derechos humanos, recientemente superó un accidente vial. Es conocido como el 'Ministro Chicharrón'.

Irving Espinosa Betanzo

Exmagistrado anticorrupción de la Ciudad de México, especializado en derecho administrativo y gestión pública, con experiencia en el Congreso Local y la Consejería Jurídica capitalina.

