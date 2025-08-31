PERFILES: Estos serán los NUEVOS integrantes de la Suprema Corte a partir de este 1 de septiembre

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vive un parteaguas: por primera vez, sus ministros no fueron designados por el presidente o el Senado, sino electos por voto ciudadano en los comicios del 1 de junio de 2025. A partir de este 1 de septiembre, cinco mujeres y cuatro hombres tomarán protesta para encabezar una nueva etapa del máximo tribunal del país. TRIBUNA te comparte los perfiles de quienes integrarán la nueva Suprema Corte.
-
Hugo Aguilar Ortiz
Abogado mixteco de Oaxaca, será el nuevo presidente de la Suprema Corte. Activista en defensa de pueblos indígenas y consultor de la ONU-DH, prometió ajustar a la baja los salarios y colaborar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en temas fiscales.
-
Lenia Batres Guadarrama
Conocida como la 'Ministra del pueblo', militó en la izquierda desde joven y fue asesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ha criticado privilegios dentro de la Suprema Corte y defendido la austeridad.
-
Sara Irene Herrerías Guerra
Exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), con trayectoria en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Especialista en criminología y política penal, destacó por su papel en casos de migración.
-
Yasmín Esquivel Mossa
Reelegida con más de cinco millones de votos, llegó en 2019 a la Suprema Corte. Con más de tres décadas en el servicio público, ha presidido la Segunda Sala y trabajado en igualdad de género.
-
Loretta Ortiz Ahlf
Doctora en Derechos Humanos, ministra desde 2021. Refrendó su cargo con amplia votación y ha sido académica en la Ibero, la Libre de Derecho y la Panamericana.
-
María Estela Ríos González
Abogada laboralista cercana a López Obrador, fue consejera jurídica del Gobierno capitalino y de la presidencia. Doctora en Derecho Laboral, logró más de 4.7 millones de votos.
-
Giovanni Azael Figueroa Mejía
Académico nayarita sin experiencia judicial previa, ha sido director de la Escuela Judicial de Nayarit y asesor en el Tribunal Electoral.
-
Arístides Rodrigo Guerrero
Doctor en Derecho Constitucional, fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX). Con trayectoria en transparencia y derechos humanos, recientemente superó un accidente vial. Es conocido como el 'Ministro Chicharrón'.
-
Irving Espinosa Betanzo
Exmagistrado anticorrupción de la Ciudad de México, especializado en derecho administrativo y gestión pública, con experiencia en el Congreso Local y la Consejería Jurídica capitalina.
Fuente: Tribuna del Yaqui